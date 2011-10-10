Serbest bırakılan binlerce arı polise saldırdı



T24 - Sigara kaçakçılıği ihbarı ihbarı üzerine durdurulan bir kamyonda bulunan arılar serbest bırakılınca polise zor anlar yaşattılar. Olay, en çok okunan haber sitesi Huffington Post'da "Kaçakçıların üzerine saldığı arılar Türk polisini soktu" başlığıyla ilk sırada yer aldı.



Adana'da yaşanan olayda Van'dan Adana'ya gelen bir yük kamyonu, içersinde bandrolsüz kaçak sigara bulunduğu şüphesiyle durduruldu.





Arı kovanı yüklü aracın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı polis ekiplerince aranmak istenmesi üzerine, arı kovanlarının araçta bulunan sahiplerinden biri kovanların kapaklarını açtı.





Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre serbest kalan arılar, arama yapmak üzere bekleyen polislere saldırdı ve on beş polis memurunu soktu.



Arı saldırısı sebebiyle ara verilen arama operasyon, polis ekiplerinin arıcıların tarafından kullanılan özel kıyafetleri giymeleriyle devam etti ve kamyondaki tüm arı kovanları arandı.



Aramalar sonucunda araçta, kovanlara saklanmış halde bulunan otuz iki bin beş yüz paket kaçak sigara tespit edildi.











