'Seray’ın kadınsı zayıflığı işime geldi'

Bir dönem tarikat iddialarıyla gündeme gelen popçu Çelik bu söylentiyi kapatmak için Seray Sever’i kullandığını itiraf etti: Seray o dönem çıkıp benimle aşk yaşadığını söylemişti. Gerçek değildi ama bilinçli olarak buna ses çıkarmadım.



Dost Tarikatı’na üye olduğu gerekçesiyle ölüm tehditleri alan, Ergenekon Davası’nda adı geçen Çelik, 1 yıl önce Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye kaçmıştı. İstanbul’a dönen Çelik , ’Orada Neler Oluyor’da ilginç itiraflarda bulundu:



Yaşadıklarım yüzünden ülkeden kaçmak zorunda kaldım. Bakü’ye gitmeseydim, iftiralar yüzünden ya alkolik, ya uyuşturucu bağımlısı ya da tarikat üyesi olacaktım. Bir kadın çıktı, yalanlar uydurdu ve hayatımı kararttı. Çünkü garip tekliflerini reddettim. ’Çelik eşcinseldi’ diye dedikodu çıksaydı temizlemesi daha kolay olurdu.



Bu ülkede Ergenekon şüphelisi bile oldum. 5 yıldır silah taşıyor, silahla uyuyorum. Ne yazik ki korumayla dolaşıyorum. Silah ve korumayla yaşamak zorunda kalıyorsam bu benim değil, ülkemin ayıbıdır.



Bir ara adım, bu tür haberlerle öyle yıprandı ki Seray Sever’in çıkıp aşk yaşadığımızı iddia etmesi haberine bile bilinçli olarak ses çıkarmadım. Seray’ın bu kadınsı zayıflığı gündemi değiştirmem için işime gelmişti. Seray bütün bu olayları yaşadığım sırada ayrıldığım eşim Buket’e ’Biz Çelik ile evlenecektik’ demiş. İşte o zaman canımı çok yaktı. Ben de dedim ki ’Sussun, yoksa ayakkabılarını anlatırım’ dedim. Ama bu ayakkabı meselesini ölene kadar açıklamam. Seray’ı severim.



Seray Sever ise Çelik’in bu sözleri üzerine “Kendisine acil şifalar diliyorum. Ayakkabı meselesi neyse onu açıklasın” cevabını verdi. Hey Canlı isimli magazin programına da konuşan Çelik “O dönem aşık olduğum ve sevdiğim kadınla evlendim. Sütten ağzım yandı ve yoğurdu üfleyerek yiyorum. Artık magazin dünyasından olmayan bir sevgilim var” diye konuştu.

