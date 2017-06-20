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Seray Sever, Nihat Hatipoğlu’na sordu: Bebek istiyorsak bunun duası var mı?

"Ünlü isimlerin fizikleri için eleştiri yapmak günah mı?"

20 Haziran 2017 21:06

Oyuncu Seray Sever, Nihat Hatipoğlu'nun ramazan programına izleyici olarak katıldı.

Seray Sever, canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na "Bebek istiyorsak bununla ilgili dua var mı?" diye soru yöneltti.

Nihat Hatipoğlu, Sever'e, "Bebek için 'Allah nasip etsin inşallah demek' lazım. Dua edersek Rabbimiz o duaları kabul eder" karşılığını verdi.

44 yaşındaki oyuncu ve sunucu, sosyal medyada ünlü isimler hakkında fizikleri üzerinden yapılan eleştirilerin günah olup olmadığını sorarken, "Çok acımasızca eleştiriler kul hakkına girer. İnsanın hukukuna ve hakkına tecavüz etmemek lazım, insanları üzmemek lazım" yanıtını aldı.

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