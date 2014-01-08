'Seray Sever İngiliz sevgilisi tarafından dolandırıldı' iddiası

Televizyon yıldızı Seray Sever’in İngiliz sevgilisi tarafından dolandırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Seray Sever’in İngiliz sevgilisi Henry, yatırım yapma vaadiyle ünlü oyuncudan 50 bin dolar aldı, ertesi gün kayıplara karıştı.

2014, televizyon yıldızı Seray Sever için kötü başladı. Hafta Sonu dergisinde yer alan habere göre oyuncu, yaz başında Bodrum’da görüntülendiği ve basına “Hayatımın aşkı” diye tanıttığı İngiliz sevgilisi Henry tarafından dolandırıldı.

Dolandırıcılık hikâyesi, iddiaya göre şöyle gelişti:

Arsa alacağını söyledi

Sevgilisi, tatil dönüşü oyuncuya “Türkiye’de yatırım yapıyorum, iyi bir yatırımcı buldum. Gel sen de kazan” dedi, arsa alacağını söyleyerek para istedi. Sever’den 50 bin dolar alan sevgili, ertesi gün ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Sever, polise gitmek istedi, ancak çıkabilecek haberleri düşünüp vazgeçti.