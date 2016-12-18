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Seray Sever: Dövizle alışveriş yasaklansın

"Türkiye'de bombalı eylemlerin yanında bir de ekonomik darbe yapılmaya çalışılıyor"

18 Aralık 2016 23:19

Boğaziçi Ekonomi mezunu olan oyuncu Seray Sever, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Dolarınızı bozdurun" çağrısıyla ilgili olarak "Herkes gibi ben de dolarımı elden çıkardım. Ama bozdurmakla doların değeri inmiyor. Türkiye'de ilk yapılması gereken şey, yabancı parayla alışverişi yasaklamak ya da kurları sabitlemek" görüşünü savundu.

Sever, "Türk parası kazanıyoruz ama dövizle alışveriş yapıyoruz. Bunun önüne geçmek ve TL'nin değer kazanması için yasa gerek" diye konuştu.

Seray Sever şöyle konuştu:

"Türkiye'de bombalı eylemlerin yanında bir de ekonomik darbe yapılmaya çalışılıyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızı gerçekten destekliyorum çünkü güzel açıklamalar yapıyor, 'Dimdik durun' diyor. Bir Türk olarak ülkemizde Amerikan Doları'yla ev satıldığı zaman çok üzülüyorum. Diş yaptırmak bile dolarla..."  

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