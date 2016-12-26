Seray Şahiner: Bilal Erdoğan'a 'üstün zekalı' demem sonucu gözaltına alındığım için ATV'deki diziden de atıldım!

Yazar Seray Şahiner, BirGün'deki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan için 'üstün zekâlı' dediği için senaryo ekibinde görev aldığı çekimleri devam eden ve ATV'de yayımlanacak Aşk ve Gurur adlı diziden kovulduğunu açıkladı.

Olayı Twitter hesabından açıklayan Şahiner, işten atılması sebebiyle Limon Film'i kınadı. Ayrıca Seray Şahiner'in işine son verilmesinin üzerine yazar Yıldırım Türker de Şahiner'e destek için işi bıraktı.

Şahiner, 11 Aralık tarihinde Bursa'da Bilal Erdoğan için 'üstün zekâlı' dediği yazısı sebebiyle gözaltına alınmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı. Şahiner’in odasının anahtarı otel yönetimi tarafından sivil polislere verilmişti. Şahiner’in odasına yapılan baskın Meclis’e de taşınmıştı.

Seray Şahiner'in Twitter'da işten atılmasını şu sözlerle duyurdu:

"Bilal Erdoğan’a ‘üstün zekâlı’ dediğim BirGün gazetesinde yayımlanan yazımdan dolayı açılan hakaret davasının sonucu olarak 11 Aralık’ta Bursa’da gözaltına alınmam sebebiyle; Ekim 2016’dan beri senaryo grubunda çalıştığım; Limon Film’in çektiği, ATV’de yayınlanacak Aşk ve Gurur adlı dizideki işimden atıldım. Projede birlikte çalıştığımız yazar Yıldırım Türker de benim işten çıkarılmamın üzerine, duruma göz yummayarak işten ayrıldı. Usülsüz gözaltı üzerine, adım dava ve ‘aile’ ile anıldığı için 3 bölüm senaryosunu, 13 bölüm hikayesini yazdığımız işimden atılmam sebebiyle, Limon Film’i kınıyorum"

Seray Şahiner Kimdir?

1984 yılında Bursa’da doğdu, İstanbul’da büyüdü. İlköğrenimini Oruçgazi İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 2011’de Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden, Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesi aldı. ‘Aylık Paldır Kültür Dergisi Hayvan’da ve Birgün Gazetesi’nde çalıştı. Uzun süre gitar ve resim dersi aldı, izcilik ve dağcılık yaptı. Dönemsel olarak, garsonluk, konfeksiyonda el işçiliği ve makinecilik yaptı. 2006 yılında Varlık Dergisi’nin düzenlediği Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nde, “Gelin Başı” isimli öykü dosyası “Dikkate Değer” bulundu. 2007 yılında “Gelin Başı” isimli kitabı Can Yayınları’nca yayımlandı. Sırrı Süreyya Önder’e senaryo asistanlığı yaptı. 2008’de İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen “Yedi Tepeli Aşk” oyununda, “Gelin Başı” kitabında yer alan üç öyküsü sahnelendi. 2010-2011 sezonunda “Gelin Başı”ndaki öykülerden uyarlanan “İadesiz Taahhütsüz” adlı oyun, Tiyatro Boyalıkuş tarafından sahnelendi. 2011’de ikinci öykü kitabı “Hanımların Dikkatine” Can Yayınları’nca yayımlandı.

Yazarın ayrıca, Antabus (2016), Reklamı Atla (2016) adlı kitapları da Can Yayınları tarafından basıldı.