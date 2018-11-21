Serasında domates yerine muz yetiştirmeye başladı

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde, artan maliyet nedeniyle örtü altı domates üretiminden vazgeçip, alternatif ürünlere yönelen Servet Tanışman, 3 dönümlük serasında işçilik maliyeti daha düşük olan muz yetiştirmeye başladı. Tanışman, diktiği 600 muz ağacından toplam 21 ton ürün elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi\'nde yaşayan örtü altı domates üreticisi Servet Tanışman, yıllardır geçimini sağladığı domateste son dönem umduğunu bulamadı. Bunun üzerine serada yetiştirebileceği alternatif ürün aramaya başladı. Antalya\'nın Alanya ilçesine giderek muz seralarını inceledi. Ardından da muz yetiştirmeye karar verdi. Tanışman, 2,5 ay önce 3 dönümlük serasındaki domatesleri söküp yerine 600 muz ağacı dikti. Gelecek Ekim ayında ilk hasadı alacak olan Tanışman, 21 ton muz elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Serasında, işçilik maliyeti daha az olduğu için muz yetiştirmeye yöneldiğini anlatan Servet Tanışman, \"10 dönümlük bir seradaki muzu tek başıma yetiştirebilirim. Alanya\'da muz seralarını bir yıl süreyle inceledim. Muz hasadını görünce hoşuma gitti. Bende yapmaya karar verdim. Toplam 6 bin lira masraf ederek, 600 muz ağacı diktim. Dönüm başına 7 ton ürün alabileceğim. Hasatta toplan 40 bin lira gelir bekliyorum\" dedi.

Tanışman, muz üretimiyle ilgili de şu bilgileri verdi:

\"Muz ağacının ömrü 10 yıl. İlk dikimden 13 ay sonra ilk hasat yapılabiliyor. Bu ilk hasattan sonra 8 ayda bir ürün hasadı yapılabiliyor. Daha sonra o ağacın yanında bir muz ağacı daha çıkıyor. Yeni muz ağacı çıktığında diğeri kesiliyor. 6-7 ay sonra yeni çıkan ağaçtan hasat yapılıyor. Serası olan herkese muz yetiştirmelerini öneririm.\"



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