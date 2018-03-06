T24 LogoT24 Logo
Spor

Seramiksan ve Jeopark Kula Belediyespor ligde kalmayı başardı

MANİSA, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Seramiksan, Efeler Ligi'nde ise Jeopark Kula Belediyespor baraj maçlarının ilk devresinde aldıkları sonuçlarla kümede kalmayı garantiledi

06 Mart 2018 15:43

MANİSA, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Seramiksan, Efeler Ligi\'nde ise Jeopark Kula Belediyespor baraj maçlarının ilk devresinde aldıkları sonuçlarla kümede kalmayı garantiledi. 
Normal sezonda son 4 takım arasında yer almaları nedeniyle baraj etabında mücadele eden iki Manisa temsilcisi, gelecek sezon da kendi liglerinde mücadele edecek. Seramiksan üst üste ikinci kez baraj maçlarıyla Sultanlar Ligi\'nde kalırken, Jeopark Kula ise Efeler Ligi\'ndeki ilk yılında ligde kalmayı başardı.
Seramiksan, Balıkesir\'de yapılan baraj etabında İlbank\'ı 3-1 yenerken, Çanakkale Belediyespor ve Kameroğlu Beylikdüzü\'ne 3-2\'lik skorlarla mağlup olmasına rağmen 13-15 Mart\'ta oynayacağı rövanş maçları öncesi kendisini garantiye aldı. Jeopark Kula Belediyespor ise Afyonkarahisar\'daki karşılaşmalarda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik ve Beşiktaş\'ı 3-0 mağlup ederken, İnegöl Belediyespor\'a 3-2 yenildi. Kula ekibi de 13-15 Mart\'taki rövanşlarda prestij mücadelesi verecek.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA Vestel Venus Sultanlar Ligi Seramiksan Efeler LigiJeopark Kula BelediyesporManisaSeramiksanSultanlar LigiJeopark KulaEfeler LigiSeramiksan BalıkesirBelediyesporKameroğlu BeylikdüzüMartAfyonkarahisarTKD Kuzey Enerji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24