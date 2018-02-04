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Spor

Seramiksan-Nilüfer Belediyespor: 2-3

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) -  SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yasin Okumuş (xx) SERAMİKSAN: Sinem (xx), Malesevic (xx), Meryem (xxx), Bayramova (xx), Sıla (xx), Krismanovic (xx), Sedef (xx), Ceyda (x), Işıl (x), Rida

04 Şubat 2018 19:42

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - 

SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yasin Okumuş (xx)
SERAMİKSAN: Sinem (xx), Malesevic (xx), Meryem (xxx), Bayramova (xx), Sıla (xx), Krismanovic (xx), Sedef (xx), Ceyda (x), Işıl (x), Rida (x)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elif (xxx), Birgül (xxx), Özgenur (xxx), Buijs (xxx), Da Silva (xxx), Duygu (xxx), Funda (xxx), Merve (xx), Ceyda (xx), Sinem (xx), Selin (xx)
SETLER: 22-25, 25-21, 23-25, 26-24, 13-15
SÜRE: 125 dakida (24, 25, 29, 28, 19)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nin 18\'inci hafta maçında Seramiksan evinde Nilüfer Belediyespor\'a tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 25-21, 23-25, 26-24 ve 13-15\'lik skorlarla sonuçlandı. Turgutlu temsilcisi rakibine yenilerek adını Play-Off hattına yazdırma şansını kaçırdı. Karşılaşma öncesi Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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