Seramiksan-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)
SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Mustafa Çoban (xx)
SERAMİKSAN: Bayramova (xxx), Sinem (xxx), Meryem (xxx), Malasevic (xxx), Krsmanovic (xxx), Sıla (xxx), Sedef (xxx), Işıl (xx), Müge (xx)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül (xx), Dimitrova (xx), Leys (xx), Belien (xx), Nilay (xx), Fatma (xx), Gizem (xx), Yaren (x), Bytsenko (x), Cansu (x), Aylin (x)
SETLER: 23-25, 25-22, 25-23, 20-25, 15-13
SÜRE: 126 dakika (28, 29, 28, 25, 16)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde 2\'nci hafta mücadelesinde Seramiksan evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u tie-break setiyle 3-2 mağlup etti. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'ndaki maçın setleri 23-25, 25-22, 25-23, 20-25, 15-13\'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Turgutlu temsilcisi 2\'de 2 yaparken, Bursa ekibi galibiyetle tanışamadı. Seramiksan galibiyet sevincini salonu dolduran seyircisiyle paylaştı.
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