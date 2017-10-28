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Spor

Seramiksan - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol: 2-3

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Arzu Emiroğlu (xx) SERAMİKSAN: Sıla (xx), Sinem (xx), Krsmanovic (xx), Malesevic (xx), Meryem (xxx), Bayramova (xx), Sedef (xx), Işıl (x), Rida (x) KAMEROĞLU

28 Ekim 2017 22:34

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
SERAMİKSAN: Sıla (xx), Sinem (xx), Krsmanovic (xx), Malesevic (xx), Meryem (xxx), Bayramova (xx), Sedef (xx), Işıl (x), Rida (x)
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ: Arelya (xxx), Ana  (xxx), Jana (xxx), Sabriye (xx), Alesya (xx), Ceren (xxx) Melisa (xxx), Melis (xx), Simay (xx)
SETLER: 27-25, 20-25, 20-25, 25-21, 9-15
SÜRE: 126 dakika (31, 26, 25, 29, 15)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi’nin 4. haftasında Seramiksan, sahasında karşılaştığı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas\'a tie-break 3-2 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin setleri 27-25, 20-25, 20-25, 25-21 ve 9-15’lik skorlarla sonuçlandı. Taraftarlar maç sonunda yenilgiye rağmen oyuncuları alkışladı.

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