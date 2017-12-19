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Spor

Seramiksan - İlbank: 3-0

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) SALON: Yıldırım Beyazıt HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Fikret Fidan (xx) SERAMİKSAN: Mısra (xxx), Meryem (xxx), Malesevic (xxx), Bayramova (xxx), Sinem (xx), Krsmanovic (xx), Işıl (xxx), Sedef (xx), Sıla (xx), Müge (xx)

19 Aralık 2017 21:03

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Fikret Fidan (xx)
SERAMİKSAN: Mısra (xxx), Meryem (xxx), Malesevic (xxx), Bayramova (xxx), Sinem (xx), Krsmanovic (xx), Işıl (xxx), Sedef (xx), Sıla (xx), Müge (xx), Rida (xx)
İLBANK: Mariana (xx), Buse (x), Gökçen (x), Ceren Çağlar (xx), Santos (xx), Yaprak (x), Ceren Önal (x), Eylül (x), Tuğçe (x), Ceren Karagöl (x), Zeynep (x)
SETLER: 25-23, 25-14, 25-21
SÜRE: 77 Dakika (28, 22, 27)

KADINLAR Kupa Voley 1. Tur rövanş maçında Seramiksan, İlbank\'ı evinde 3-0 mağlup ederek adını Final Etabı\'na yazdırdı.
Ankara\'da cumartesi günü oynanan ilk karşılaşmayı da 3-1 kazanan Turgutlu temsilcisi, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'ndaki rövanşı 25-23, 25-14 ve 25-21\'lik skorlarla önde bitirdi. Kupada tur atlamanın sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşayan Seramiksan, Ankara\'da oynanacak finallerde çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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