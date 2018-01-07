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Spor

Seramiksan - Çanakkale Belediyespor: 2 - 3

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) SALON: Yıldırım Beyazıt HAKEMLER: Burhan İlhan (xx), Koray Yılmazgil (xx) SERAMİKSAN: Sıla (xx), Meryem (xx), Bayramova (xxx), Malesevic (xx), Sinem (x), Krsmanovic (xx), Sedef (xx), Mısra (x), Rida (x), Ceyda (x), Işıl (x

07 Ocak 2018 19:47

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Burhan İlhan (xx), Koray Yılmazgil (xx)
SERAMİKSAN: Sıla (xx), Meryem (xx), Bayramova (xxx), Malesevic (xx), Sinem (x), Krsmanovic (xx), Sedef (xx), Mısra (x), Rida (x), Ceyda (x), Işıl (x)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: İpek (xxx), Janset (xx), Fromm (xxx), Seda (xxx), Joyce (xxx), Jelena (xxx), Ceren Önal (xxx), Ceren Çınar (xx), Elif (xx), Gözde (xx), Şule (xx)
SETLER: 26-24, 22-25, 28-26, 20-25, 11-15
SÜRE: 136 Dakika (30, 30, 32, 27, 17)

VESTEL Venüs Sultanlar Ligi\'ndeki ikinci yarının ilk maçında Seramiksan, evinde Çanakkale Belediyespor\'a tie-break seti sonucu 3-2 yenildi. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin setleri 26-24, 22-25, 28-26, 20-25 ve 11-15\'lik skorlarla sonuçlandı. Sezonun ilk haftasında Çanakkale\'de oynanan karşılaşmayı tie-break setiyle 3-2 kazanan Seramiksan, rakibine bu sefer aynı şekilde mağlup olmuş oldu.

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