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Yaşam

Seramiğin mücevher hali

Modaya ayak uyduran Swaroski taşlarla bezenmiş seramikler, banyolarda yeni yaşam alışkanlıkları oluşturuyor

10 Eylül 2008 03:00

 Düz renkli seramikler, dekorasyon dünyasında çekiciliğini artık yitirdi. Derin Yapı, seramikleri hapsoldukları klişe renklerden ve desenlerden kurtararak Swarovski taşlarla tanıştırdı.

Elit konsepti ve şık tasarımlarıyla seramik sektöründe farkını ortaya koyan firma, el yapımı ürünlerin özgünlüğünün ve değerinin farkında. Seramikte moda yaratmayı hedefleyen Derin Yapı’nın showroom’unda dünya markalarından Ceramicas Aparici’nin özel modellerinin yanında, porselen seramiğin önde gelen markalarından Land Porcelanico, mozaik seramik markası Joycolor, İtalyan Petracer’s ve Valentino marka seramikleri de bulabilirsiniz.


Aparici marka, Swarovski taşlarla bezenmiş Robin ve Land ürün gruplarından Pietra koleksiyonu görülmeye değer seramiklerden bazıları. Swarovski taşlarla şekillendirilmiş özel tasarım banyo dolapları ve seramikler ile evinizin ihtişamını banyolara da yansıtabilirsiniz. El işçiliğinin asaletini yansıtan Derin Yapı’nın mimari proje ekibi, banyolarınız ve diğer mekânlarınız için çizim odaklı tasarım hizmeti de sağlıyor. Başarılı ekibin ellerinden çıkan özel ayna ve banyo dolapları, farklı tarzlara sesleniyor.

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