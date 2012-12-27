Şerafettin Elçi son yolculuğuna uğurlandı

KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi için Cizre Ulucami'de kılınan cenaze namazına, KDP Genel Sekreteri Fadıl Mirani ve Mesut Barzani'yi temsilen kardeşi Sidat Barzani'nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Ankara'dan özel uçakla Diyarbakır'a getirilen Elçi'nin cenazesi, araç konvoyu eşliğindeki ambulansla Cizre'ye doğru hareket etti. Konvoy, güzergahtaki yerleşim yerlerinden katılımlarla yaklaşık 300 araç halinde Cizre ilçesine ulaştı.

Cenazeyi taşıyan ambulans Cizre girişinde çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Kalabalık grup, cenazenin yıkanacağı Seyidan Camisi'ne kadar yaklaşık 5 kilometrelik yolu ambulansa eşlik ederek yürüdü. Elçi'nin cenazesi Seyidan Camisi'nde yıkandıktan sonra buradan Ulucami'ye götürüldü.

Elçi'yi son yolculuğuna uğurlamak için Irak'tan gelen KDP Genel Sekreteri Fadıl Mirani ve Mesut Barzani'yi temsilen kardeşi Sidat Barzani, cami yakınındaki taziye evinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mirani, Şerafettin Elçi ile dostluğunun uzun yıllar öncesine dayandığını, avukatlığı ve bakanlığı döneminden bu yana dostluğunun devam ettiğini belirterek, ''Çok iyi bir insan ve çok iyi bir Kürt siyasetçisiydi'' dedi.

Sidat Barzani de Mesut Barzani ve Barzani ailesini temsilen geldiğini ifade ederek, Elçi'nin vefatından duyduğu üzüntüyü belirtti.

Ulucami'de kılınan cenaze namazına Elçi'nin damadı, teknik direktör Mustafa Denizli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ile BDP'li milletvekilleri ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni temsilen Azat Cundi'nin de katıldığı görüldü.