Şerafettin Elçi: Devlet Nevruz'un nasıl kutlacağına karar veremez

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara





KADEP Genel Başkanı, Diyarbakır blok Milletvekili Şeraffetin Elçi, Nevruz açıklaması yaptı. "Türkiye'nin bir resmi bayramı değil ki nasıl kutlanacağına devlet karar versin" diyen Elçi'nin yazılı açıklaması şöyle:

Hükümetin arzusu doğrultusunda bazı valiliklerin halkımızın milli günü Newroz’un yalnızca 21 Mart’ta kutlanacağına dair karar alması hayretli mucittir, haksızlıktır, yanlıştır.

Newroz Türkiye’nin bir resmi bayramı değil ki nasıl kutlanacağına devlet karar versin!

Milli günlerin nasıl ve hangi gün kutlanacağına halk ve halkın temsilcileri karar verir.

Devlete düşen görev bu kutlamaların güven içinde yürütülmesini sağlamaktır, engellemek değildir.

Newroz kutlamalarını engelleme gayretleri toplumda huzursuzluk ve kargaşaya neden olacaktır.

Bunun sorumluluğu da hükümete ait olacaktır.

Huzur ve barışa muhtaç olduğumuz bir ortamda huzuru kaçırtacak davranışlara yönelinmesi akıl kârı değildir.

Sayın Başbakana çağrıda bulunuyorum:

Bu haksız ve yanlış kararı hemen durdurun!