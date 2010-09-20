Seradan tarih çıktı, çiftçi isyan etti

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Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Kadıoğlu Köyü’nde oturan 65 yaşındaki Nizamettin Oral’ın, yaklaşık 2.5 yıl önce evinin bahçesindeki serayı güçlendirmek isterken bulduğu tarihi mozaik, Roma dönemine ait bir villayı gün yüzüne çıkarıyor. Şimdiye kadar yapılan kazı çalışmalarında, zemini çeşitli figür ve desenlerle kaplı villaya ait 3 oda bulundu.Köyde çiftçilik yapan Nizamettin Oral, 2008’in Ocak ayında evinin bahçesindeki serayı güçlendirmek için kazı yaparken, tarihi bir mozaik buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan mozaiğin çevresinde, aynı yılın yaz ayında kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, üzüm salkımları arasında oturan kadını elindeki hançerle öldürmek isteyen bir erkek figürünü tasvir eden mozaiğin bulunduğu alan genişletildi. Geçen yaz ve bu yaz da Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait bir yerleşim yerinin odalarına rastlandı. Zemini değişik desen ve figürlerle işlemeli odaların bir villaya ait olduğu tahmin ediliyor.Bu yıl, 35 bin liralık ödenekle yapılan ve 45 gün süren kazı çalışmalarının tamamlandığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap, bulunan tarihi mozaik ve taban döşemelerin üzerlerinin toprakla kapatılarak koruma altına alındığını söyledi. 2008 ve 2009 yıllarında 2 odası ortaya çıkarılan villanın, bu yıl tamamlanan çalışmalarda yeni bir odasının daha gün yüzüne çıkarıldığını belirten Kasap, şöyle konuştu: “2008’de bulunan mozaikte, Trakya Kralı Lykurgos’un, asma dalları içinde tanrısal içkiyi temsil eden kadın kılığındaki Ambrossia’ya saldırı sahnesi tasvir edilmiş. 2009’da bulunan mozaik ise geometrik desenlerden oluşuyor. Bu yılki çalışmalarda ise, duvarındaki freskleri (boya) kısmen korunmuş, zemini harç ile kaplı bir oda daha bulundu. Yine bu alanın kuzeyinde, 3 odayla bağlantılı ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda bir su kanalı ile 10 metrelik bir duvarla çevrili alanda mozaik taban bulundu. Çok az kısmı açılan alandaki mozaik sahnelerinde küçük çerçeve bordürle işlenmiş av sahneleri ve hayvan figürleri yer alıyor. M.S. 3'üncü yüzyıla ait olan bu villa yerleşiminin tamamının ortaya çıkarılması için önümüzdeki yıl kazıların devam etmesi, bölge tarihi açısından da yerinde olacağından, ödenek temini için çalışmaları hızlandırdık.”