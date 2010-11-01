-SERADA BULUNAN MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR ÇAYCUMA (A.A) - 01.11.2010 - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde, tarihi mozaik bulan kişinin serasının yer aldığı alanda ara verilen kazılara, gönderilen ek ödenekle yeniden başlandı. Kadıoğlu köyünde yaşayan Nizamettin Oral'ın (65), 2008'de evinin bahçesindeki serasını güçlendirmek için yaptığı kazı sırasında üzüm salkımlarının arasında oturan kadın ile elinde hançerle onu öldürmek isteyen erkek figürünün yer aldığı tarihi mozaik bulmasının ardından bahçede Ereğli Müze Müdürlüğünce sürdürülen kazılar 35 gün önce tamamlandı. Zonguldak Valisi Erdal Ata'nın girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığının kazılar için 20 bin lira ek ödenek göndermesi üzerine kazılara yeniden başlandı. Ereğli Müze Müdürlüğü başkanlığında 1 arkeolog ve 12 işçiyle başlanan kazı çalışmalarında mozaikli odayı sınırlayan duvar ortaya çıkarıldı. Çalışmalar kış aylarında da devam edeceğinden kazı yapılan alan tamamen sera sistemiyle kapatıldı. -KAZI ÇALIŞMALARI- Köydeki bahçede 2008'den itibaren devam eden kazılarda, MS 3-4. yüzyıl Geç Roma dönemine ait taban mozaikleri bulundu. Köyde zengin bir tarihi mirasın izlerine rastlanılması üzerine kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verdi. Sürdürülen kazılar kapsamında, 2008'de, asma bahçesi içerisinde Trakya Kralı'nın şarap tanrısını hançerleme sahnesinin yer aldığı villanın taban mozaiği bulundu. Geçen yıl odanın devamında geometrik desenli mozaikler ortaya çıkarıldı. Bu yıl da yapılan kazılarda bulunan mozaikte domuz figürleri, yan bordürlerde aslan ve leoparın kavgası, aslanın geyiği avlaması ve su perisi gibi sahneler yer alıyor.