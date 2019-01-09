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Sera üreticileri, gözleri termometrede 'don nöbeti' tutuyor (3)

FİNİKE'DE PORTAKAL AĞAÇLARINDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU Antalya'nın Kumluca ve Gazipaşa ilçelerinde sera üreticileri ürünlerinin dondurucu soğuktan etkilenmemesi için soba yakarken, Finike ilçesinde ise soğuk portakal bahçelerini etkisi altına aldı

09 Ocak 2019 15:45

FİNİKE\'DE PORTAKAL AĞAÇLARINDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
Antalya\'nın Kumluca ve Gazipaşa ilçelerinde sera üreticileri ürünlerinin dondurucu soğuktan etkilenmemesi için soba yakarken, Finike ilçesinde ise soğuk portakal bahçelerini etkisi altına aldı. Bölgedeki bazı portakal bahçelerinde eksi 2\'ye kadar inen hava sıcaklığı nedeniyle portakal ağaçlarında buz sarkıtları oluştu. Portakal üreticileri dallardan sarkan buzlar eşliğindeki çektikleri portakal ağaçlarının fotoğraflarını sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı. İlçedeki örtü altı sera üreticileri de ürünlerinin donmaması için sabaha kadar soba başında nöbet tuttu.

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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