Sera Kadıgil, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını sordu: 17 adaydan hiçbirinin sahip olmadığı ama Naci İnci’yi tercih nedeni yapan özellik nedir?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasını Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, üniversite içinde yapılan oylamada güven oyu alamayan 2 adaydan biri olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin atanma sürecinin şeffaf olmadığını savunarak, kriterleri sordu. Kaç adayın rektörlük için başvurduğunun, kaçının mülakata çağrıldığının bilinmediğinin altını çizen Kadıgil, "17 adaydan hiçbirinin sahip olmadığı ama Naci İnci’yi tercih nedeni yapan özelliğin ne olduğunun kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini" belirtti.

Melih Bulu’nun atanması sonrası yaşanan süreci hatırlatan Kadıgil, Cumhurbaşkanlığı'nın ısrarla üniversitelerin iradesini tanımadığını belirterek “17 adaydan birinin seçilme şansı değerlendirmeyip krizin gayet bilinçli bir tutumla derinleştirilmesi tercih edilmiştir. Ölü doğan saray rejimi kendisini ancak kutuplaştırma ve kaosla besleyebildiği için şaşırmadık. Sarayın Amacı üzüm yemek değil. Bağcı dövmek” değerlendirmesinde bulundu.

Rektör atama sürecin nasıl işletildiğinin kimse tarafından bilinmediğini söyleyen Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede şu soruların cevabını istedi:

“Boğaziçi Üniversitesi rektörlük atamaları için kaç aday başvurmuştur? Bunlar kimlerdir? Boğaziçi Üniversitesi rektörlük atamaları için mülakata çağırılan adaylar hangi kriterlere göre seçilmiştir?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük atamaları için kaç adayla mülakat yapılmıştır? Mülakat yapılan adaylar kimlerdir?

Boğaziçi Üniversitesinde yapılan aday belirleme sürecinde 19 aday içerisinde güven/ güvensizlik oylamasında güvensizlik oyu alan iki adaydan biri olan ve akademisyenlerin yüzde 90’ından fazlasından ret verdiği Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin ataması hangi kriterler esas alınarak yapılmıştır?

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan bir önceki rektör Melih Bulu sürecinde yaşanan gerilim ortadayken krizi sonlandıracak ve uzlaşmayı sağlayacak 17 adaydan birinin seçilmesi şansı neden değerlendirilmemiştir?"

"Atanan rektörler, üniversitelerin başarısını nasıl etkiledi?"

Kadıgil, rektör atama yetkisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verilmesinin ardından üniversitelerin başarı oranlarına da dikkat çekerek “Rektör ataması Cumhurbaşkanı tarafından yapılan üniversitelerin 2016 öncesi ve sonrası yerel ve uluslararası sıralaması nedir?” diye sordu.

Kadıgil önergesinde ayrıca “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne dek kaç rektör ataması yapmıştır? Mevcut rektörlerin mezun oldukları fakültelere göre dağılım yüzdesi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmış rektörlerin uluslararası yayımlanmış akademik makale sayısı nedir?” sorularına da yanıt istedi.