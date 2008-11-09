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Çevre

Sera Gölü temizleniyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı beldesinde bulunan Sera Gölü'nün temizlenme çalışmalarına başlandı.

09 Kasım 2008 02:00

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı beldesinde bulunan Sera Gölü'nün temizlenme çalışmalarına başlandı. Yıldızlı Belediye Başkanı Yahya Tarakçı, Sera Gölü'nün turizm açısından yöre için çok özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Tarakçı, gölü eski güzelliğine kavuşturmak için gereken çalışmaların yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk olarak gölün başlangıcında bulun alüvyonların kaldırılmasına başladık. Göl yatağı üzerinde yağmurlarla gelen topraklar üzerinde yıllardır bakım yapılmadığı için küçük de olsa ormanlar oluştu, bu alanların da temizlenmesine başlandı. Gölün başlangıç bölgesinden itibaren göl kenarının bir kısmı istinat duvarı yapılacak. Ayrıca yapılacak olan duvar ile gölü yaklaşık 1.5 metre daha yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede gölün kapladığı alanda çoğalmış olacak ve daha güzel bir görüntü elde edilmiş olacak."

Projenin tamamlanmasıyla Sera Gölü'nün turizm açısından çok daha önemli bir konuma geleceğini belirten Tarakçı, "Bu proje ile Sera Gölü tam anlamıyla bir turizm merkezi haline gelecek ve bölgemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacak" dedi.

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