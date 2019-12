Sera Gölü çöple kaplandı

Türkiye'de çevre alarm veriyor

Dağ yamacının 1950 yılında kayarak sera deresinin önünü doldurması sonucu oluşan ve doğa harikası Uzungöl'den sonra Trabzon'un turizmde çok şey beklediği Sera Gölü, çevredeki köylerden gelen çöpler nedeniyle her geçen gün güzelliğini kaybediyor.Genişliği yaklaşık 200 metre, uzunluğu ise 2 kilometre dolayında olan Sera Gölü, derelerle gelen çöpler ve toprakla doluyor. Yıldızlı Belediye Başkanı Yahya Tarakçı, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı beldesi sınırları içerisinde yer alan Sera Gölü'nün il merkezine 8 kilometre, denize ise 2 kilometre mesafede olduğunu belirtti.Gölün, 1950 yılında meydana gelen bir toprak kayması sonucunda oluştuğunu ifade eden Tarakçı, "Sera Gölü, hem doğal güzelliği hem de çevresindeki tesislerle ziyaretçilere güzel imkanlar sunmaktadır" dedi. Çevredeki köylerin çöplerinin derelere atılğını, her yağmur yağışında bu çöplerin dereler vasıtasıyla Sera Gölü'ne geldiğini anlatan Tarakçı, "Son yağışlarla birlikte gölümüz adeta çöple doldu. Her yağış sonrası aynı sorun yaşanıyor" dedi.Belediyenin imkanlarıyla gölün temizlenmesinin mümkün olmadığını kaydeden Tarakçı, "Göl için acil bir çözüm planı uygulanmalıdır. Yoksa bu görüntüleri her yağış sonrası görebiliriz. DSİ'nin dere yatağında bentler oluşturması ve gelen çöplerin bu bentlerde tutulmasını sağlaması lazım. Bu görüntü hiç güzel bir görüntü değil. Burayı birçok kişi gelip ziyaret ediyor. Ama ne yazık ki Sera Gölü, göz göre göre çöp göl haline dönüşüyor" diye konuştu.Tarakçı, vadide yaşayan vatandaşların da konuya duyarlı olması, çöplerini dere yataklarına dökmemesi gerektiğini söyledi.