Sera Gölü çevresindeki beton duvar yıkıldı

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü çevresinde yapımı tartışmalara neden olan perde beton duvarın yıkımı tamamlandı. Bir süre önce göl çevresinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çirkin görüntü oluşturan ve \'Çin Seddi\' benzetmeleriyle tartışmalara neden olan betonun yıkılması için verdiği talimat da yerine getirilmiş oldu.

İlçede Sera Deresi Vadisi’nde, 1950’li yıllardaki heyelanın ardından oluşan Sera Gölü\'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Çalışmalar kapmasında duvar büyük bir bölümü tamamlanırken, temmuz ayında bölgede göl manzarası olan bir otelde konaklayan İşleri Bakanı Süleyman Soylu, gördüğü kötü manzara karşısında olaya el koydu. Gölü boydan boya çevreleyecek olan beton duvarın çirkin görüntü oluşturduğunu gören Bakan Soylu, betonun yıkılması talimatını verdi. Bakan Soylu\'nun talimatının yanı sıra birçok çevreci tarafından da \'Çin Seddi\' benzetmesiyle tepki gösterilen duvarın yıkımı yaklaşık 3 ayda tamamlandı.

GEOARME UYGULANACAK

Doğal güzelliğiyle öne çıkan, kent merkezine 10 kilometrelik mesafede oluşu nedeniyle Arap turistler başta olmak üzere her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen gölün doğal yapısını bozan duvarın yıkılarak yerine golün dokusuna uygun proje hayata geçirilmesi içinde çalışmalara başlandı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif bir sistem olan \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' yapılacak. Uygunsuz beton duvarın yıkılmasıyla yapılan yeni projede ayrıca 30-40 santimetre fileli toprakla bir çalışma da yapılarak göl çevresindeki doğal güzellik korunacak.

\'BURADA ÇOK ÖLÜMLÜ KAZALAR OLDU\'

Sera Gölü\'nde bir işletmenin yöneticiliğini yapan Erol Kuzur duvar yıkımında çevredeki karayolunun tehlikeli hale geldiğini belirterek, \"Daha önceden bu duvar yapıldığında gerçekten kötü bir görüntü vardı. Fakat buranın yıkımından sonra daha tehlikeli hale geldi. Buradan yukarı birçok yerleşim yeri var. Yolun genişletilmesi kapsamında yapılan bu Çin Seddi gibi duvarı bakanımız sonra haklı olarak yıktırdı. Burada tam da sezonun ortasında en yoğun turistlerin geldiği zamanda burada yıkımlar oldu. Buradan çıkan sesten bizler ve turistler de rahatsız oldu. Şimdi yıkım bitti. Çalışmalar yapılıyor. Ama yol bu çalışmalar kapsamında daraldı. Önümüz kış. Burada muhakkak don yaşanacaktır. Burada araçlar kaza tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Burada çok ölümlü kazalar oldu. Buna acilen önlem alınması gerekir. Bu yol tehlike arz ediyor. Daha önce setler vardı. Çalışmalarda bu setleri kaldırdılar\" dedi.

\'MÜŞTERİLERİMİZ KALKTI GİTTİ\'

Göl ile ilgili yürütülen proje çalışmalarında kendilerinin fikirlerinin alınmadığını da ifade eden Kuzur \" \"Burada 5 aydır çalışmalar sürüyor. İş makinesi ve kırım işinden gelen sesten ötürü burada birçok iş yeri ve gelen misafirlerimiz rahatsızlık duydu. Müşterilerimiz kalktı gitti. \'Uzungöl\'ü mahvettik bari Sera Gölü\'nü kurtaralım\' diye bugüne kadar kimse gelip bir şey sormadı. Fikrimiz alınmadı. Projeden ve ne yapıldığından haberimiz yok. Çalışmaların son halini hep birlikte göreceğiz. Umarız doğaya yakışır bir çalışma ortaya çıkar\" diye konuştu.

\'DEV BİR ÇİN SEDDİ YAPILDI\'

Bölge sakinlerinden Okan Topsakal, da yapılan duvara \'Çin Seddi\' benzetmesinde bulunarak \"Burada yol genişleme çalışmaları kapsamında bir çalışma başlatıldı. Bence işgüzarlık yapılarak bu göl çevresinde dev bir Çin Seddi yapıldı. Burada güzelim ağaçlar vardı. Beton yapıldı ama bakan bey sağ olsun bunu gördü ve bu betonun kırılmasına başlandı. Buraya gelen birçok Arap turist bile burada yapılan katliama aşırı tepki gösterdiler. İnsanlar buraya huzur bulmaya geliyor. Kesinlikle doğal güzellikler korunmalıdır\" ifadelerinde bulundu.

\'BU ÇİN SEDDİ ARTIK YOK\'

Yıldızlı Mahallesi Muhtarı Ufuk Can ise duvarın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen talimatla yıkıldığını anlatarak şöyle konuştu:

\"Göle son dönemlerde ilgi arttı. Göl çevresindeki yolun genişletilmesi kapsamında çalışmalar yapıldı. Burada duvar yapıp yolu genişletme kararı alındı. Sonuçta görüntüsü hoş olmayan bir Çin Setti gibi bir duvar çıktı meydana. Biz buna baştan da karşı çıktık. Sayın bakanımız bölgede konakladığı bir gece bu kötü manzarayı görerek gerekli yerleri arayarak bu görüntünün ortadan kaldırılmasını istedi. Talimat üzerine yıkım başladı ve şimdi de tamamlandı. Bu Çin Seddi artık yok. Buraya şimdi de doğaya özgü bir proje yapılacak.\"

BURASI CENNETTEN BİR KÖŞE

Mardin\'den bölgeye gelerek göl çevresinde gezinen Seniye Kıraç da \"Bölgeye ilk ziyaretim. Cenneti görmedim ama burası gerçekten cennetten bir köşe. Burada ne yapılırsa yapılsın bu inanılmaz doğaya asla zarar verilmemelidir. Bu tür yerlerin kıymeti bilinip, korunup ve kollanmalıdır. Burada bir beton duvar oluşu hiçte şık olmayacaktı\" diyerek bölgeye hayran kaldığını söyledi.

HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK

Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 67 yıl önce oluşan göl şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikâyesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon\'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göle her yıl binceler yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.



FOTOĞRAFLI