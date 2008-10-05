T24 LogoT24 Logo
Çevre

Sera gazı etkisine karşı kanguru eti

Avustralya'da bir bilimadamı sera etkisini azaltmak için halka koyun veya sığır eti yerine kanguru eti yeme önerisinde bulundu.

05 Ekim 2008 03:00

Bilimadamı Ross Garnaut, hazırladığı 600 sayfalık raporunda, kanguruya özgü bir bakteri sayesinde bu hayvanın çok az metan gazı çıkardığını, sığır, koyun gibi sürü hayvanlarının ise Avustralya'daki sera gazı etkisinin yüzde 67'sinden sorumlu olduğunu anlattı.

Garnaut, ayrıca gaz yoğunluğuna göre lisans sınıflandırılmasına ilişkin bir sistemin geliştirilmesi önerisinde de bulundu.

Bilimadamı, bu sistem sayesinde, koyun ve sığır eti fiyatının artabileceğini ve bunun Avustralyalıların yemek alışkanlıklarını değiştirebileceğini umuyor.

Bununla beraber raporda yer alan bir araştırma, 2020'ye kadar sığır sayısının 7 milyon, koyun sayısınınsa 36 milyona düşeceğini, aynı dönemde kanguru sayısınınsa 34 milyondan 240 milyona çıkacağını ortaya koyuyor.

Kanguru etinin Avustralya'da geçmişte uzun süre tüketilen başlıca et olduğuna dikkat çeken Garnaut, sığır ve koyun etinden daha ucuz kanguru etinin tabaklarda yerini alacağından da emin. Garnaut'nun raporu Avustralya hükümetinin en üst düzey çevre danışmanının onayını almış durumda.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24