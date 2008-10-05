Sera gazı etkisine karşı kanguru eti

Bilimadamı Ross Garnaut, hazırladığı 600 sayfalık raporunda, kanguruya özgü bir bakteri sayesinde bu hayvanın çok az metan gazı çıkardığını, sığır, koyun gibi sürü hayvanlarının ise Avustralya'daki sera gazı etkisinin yüzde 67'sinden sorumlu olduğunu anlattı.



Garnaut, ayrıca gaz yoğunluğuna göre lisans sınıflandırılmasına ilişkin bir sistemin geliştirilmesi önerisinde de bulundu.



Bilimadamı, bu sistem sayesinde, koyun ve sığır eti fiyatının artabileceğini ve bunun Avustralyalıların yemek alışkanlıklarını değiştirebileceğini umuyor.



Bununla beraber raporda yer alan bir araştırma, 2020'ye kadar sığır sayısının 7 milyon, koyun sayısınınsa 36 milyona düşeceğini, aynı dönemde kanguru sayısınınsa 34 milyondan 240 milyona çıkacağını ortaya koyuyor.



Kanguru etinin Avustralya'da geçmişte uzun süre tüketilen başlıca et olduğuna dikkat çeken Garnaut, sığır ve koyun etinden daha ucuz kanguru etinin tabaklarda yerini alacağından da emin. Garnaut'nun raporu Avustralya hükümetinin en üst düzey çevre danışmanının onayını almış durumda.