Sera gazı emisyonu 2015 yılında 475,1 milyon ton

Türkiye İstatististik Kurumu'nun verilerine göre 2015 yılında toplam sera gazı emisyonu karbondioksit (CO 2 ) eşdeğeri 475,1 milyon ton olarak hesaplandı. Kişi başı sera gazı emisyonlarının arttığına dikkati çeken kurum, 2015 yılı emisyonlarında en büyük payın enerji kaynaklı olduğu açıklandı.

Seragazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2015 yılında toplam seragazı emisyonu CO 2 eşdeğeri olarak 475,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2015 yılı emisyonlarında CO 2 eşdeğeri olarak en büyük payı %71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %12,1 ile tarımsal faaliyetler ve %3,5 ile atık takip etti.

Kişi başı seragazı emisyonları arttı

CO 2 eşdeğeri olarak 2015 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre %122 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO 2 eşdeğer emisyonu 3,88 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2015 yılında 6,07 ton/kişi olarak hesaplandı.