T24 LogoT24 Logo
Çevre

Sera gazı emisyonu 2015 yılında 475,1 milyon ton

En büyük pay enerji kaynaklı

17 Nisan 2017 13:14

Türkiye İstatististik Kurumu'nun verilerine göre 2015 yılında toplam sera gazı emisyonu karbondioksit (CO2) eşdeğeri 475,1 milyon ton olarak hesaplandı. Kişi başı sera gazı emisyonlarının arttığına dikkati çeken kurum, 2015 yılı emisyonlarında en büyük payın enerji kaynaklı olduğu açıklandı.

Seragazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2015 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 475,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2015 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %12,1 ile tarımsal faaliyetler ve %3,5 ile atık takip etti.

Kişi başı seragazı emisyonları arttı
CO2 eşdeğeri olarak 2015 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre %122 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,88 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2015 yılında 6,07 ton/kişi olarak hesaplandı.

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam CO2 emisyonlarının 2015 yılında %86,1’i enerjiden, %13,7’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, %0,2’si ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

CH4 emisyonlarının %59,3’ü tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı

CH4 emisyonlarının %59,3’ü tarımsal faaliyetlerden, %28,8'i atıktan, %11,8’i enerjiden, %0,1’i ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.  

N2O emisyonlarındaki en büyük payı tarımsal faaliyetler oluşturdu

N2O emisyonlarının %78,4’ü tarımsal faaliyetlerden, %11,2’si enerjiden, %6,1’i atıktan, %4,3’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

ETİKETLER

sera gazıemisyontüik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24