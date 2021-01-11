Seoul yönetiminin hamile kadınlara "Kilo almayın, dağınık görünmeyin" uyarıları tepki çekti

Güney Kore'nin Seoul Büyükşehir yönetiminin hamile kadınlara süreçle ilgili önerilerde bulunurken "kilo almamaları", "ev işlerini yapmayı sürdürmeleri" gibi maddelere yer vermesi tepki çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Seoul şehir yönetimi internet sitesinde hamile kadınlara aşamalı olarak önerilerde bulundu. Hamilelik dönemlerine göre ayrılan önerilerde ilk aşama olarak "kiloyu korumak için ev işlerine devam etmek" ifadeleri yer aldı.

Hükûmetin önerisi şöyle devam etti "Hamile olmadan önce giyindiğiniz kıyafetleri görebileceğiniz bir yer bırakın böylece kilonuzu kontrola altında tutmak için motive olursunuz. Eğer çok yemek isterseniz eski kıyafetlerinize bakın"

Öneriler, hamileliğin son aşaması için ise şöyle devam etti "Kendilerine yemek hazırlayamayan eşleriniz için kolayca ısıtabilecekleri öğünler hazırlayın." Önerilerden biri ise "Kendinize bir saç bandı alın ki bebek doğduktan sonra 'dağınık' görünmeyin" oldu.

Şehir yönetiminin internet sitesinde yayımlanan hamilelik önerileri internet üzerinde tepki çektikten sonra kaldırıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı tepki olarak "Evli kadınları eşlerinin hizmetçisi olarak mı görüyorlar?" yazdı.