Şenyaşarlar soruşturması: AKP milletvekili Yıldız’ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde seçim çalışmaları sırasında 3’ü Şenyaşar ailesinden olmak üzere 4 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi “Kasten adam öldürme ve Delilleri karartma” suçlamasıyla sonra tutuklandı.

Emniyete götürülen zanlılardan 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün adliyeye sevk edildi. Savcılık 2 kişiyi serbest bırakırken 7 kişiyi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti.

Hâkim karşısına çıkarılan zanlılardan AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız ile Mikail Şimşek, İbrahim Şimşek ve Müslüm Yıldız “Kasten adam öldürme ve Delilleri karartma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

Ne olmuştu?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları seçim çalışmaları sırasında işy erlerini ziyaret ettiği Şenyaşar ailesine saldırmış, başlayan olaylarda Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. AKP'li Yıldız'ın yakınları Suruç Devlet Hastanesi’nde de saldırılarını sürdürmüş, ağır yaralı Celal ve Adil Şenyaşar ile hastaneye çocuklarını ziyarete giden baba Hacı Esvet Şenyaşar eşi Emine Şenyaşar’ın gözleri önünde linç edilerek öldürülmüştü. Yaşanan olaylarda AKP’li milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da bulunamayan bir silahtan çıkan mermi ile yaşamını yitirmişti.

Olaya dair yürütülen soruşturma, aynı gün olmasına rağmen işyeri ve hastane olarak iki ayrı dosyaya ayrıldı. İşyeri dosyası ile ilgili açılan davada, Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a ise 18 yıl ile hapis cezası verildi. Hastanede yaşanan katliama dair 4 yıldır "Gizlilik" kararı ile yürütülen soruşturma dosyasında ise cuma günü ilk gözaltılar yaşandı.

Emine Şenyaşar ve saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar ise, 412 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde işyeri dosyasından tutuklanan diğer bireyleri Fadıl Şenyaşar'ın serbest bırakılması ve hastane dosyasının davaya dönüşüp yargılamanın başlaması için Adalet Nöbeti tutuyor.