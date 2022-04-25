Şenyaşarlar dosyasının tanık ifadelerinden: “Buradan kimse canlı çıkmayacak” demişler

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde seçim çalışmaları sırasında 3’ü Şenyaşar ailesinden olmak üzere 4 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tanıkların verdiği ifadeleri köşesine taşıdı.

Saymaz yazısında, "Örneğin, Serkan Ş., şunları anlatıyor: 'Hastane içinde koridorda bulunan yaralı bir şahsa saldırılmaya çalışıldığını, yaralıyı bayan müşahade odasına aldıklarını, 30 dakika sonra hastane içinde silah sesi duyduklarını, silahların kullanıldığı müşahade odasından 30 kişilik grubun dışarıya kaçtığını...' Mert Y. anlatıyor: 'Doktor odasında bir kalabalık gördüğünü, 'Kamera odaları nerede' diye bağrışmalar geldiğini ve bir kameranın söküldüğünü... Esvet Şenyaşar'ın sedyesine gittiğinde duvarda kan izleri gördüğünü, kalabalığın ambulanslara zarar verip hastaları götürmeye engel olduğunu, hastaları hastaneye sevke çalıştıklarında 'Buradan kimse canlı çıkmayacak' diye bağırmaya başladıklarını..." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"İçeride Celal'i, dışarıda baba Esvet'i öldüren saldırganlar kapıdan değil, arkadan camı kırarak, server odasına girdi. Hastanede görevli Feyat Ş., görüntüleri incelemek isteyen polislerle odaya gittiklerini belirterek, şu bilgileri veriyor:

"Sistem odası kapısının kilitli olduğunu, kapıyı açtıklarında camların kırık olduğunu, kayıt cihazının yerinde olmadığını, kabloların kesildiğini gördüklerini..."

11 parça olan cihazların ağırlığı 100 kilogramın üzerindeydi. Aletler sökülürken zarar verilmemişti. Profesyonel oldukları belliydi. Çünkü 400 adet kamera ucu tek tek sökülmüştü. Kamil K. anlatıyor:

"Kapının zorlanmadığını, 2-3 pencerenin kırılarak içeri girildiğini, 400 kadar kamera ucunun tek tek sökülerek kayıt cihazının çıkarıldığını, DVR cihazlarının parçalanmadan götürüldüğünü, zarar verilmediğini, sekiz DVR, üç Matriks'in götürüldüğünü, her bir DVD'nin 10, Matriks'in 15 kilogram civarında olduğunu, 100 kilogramın üzerinde eşyanın pencereden çıkarıldığını, profesyonel şekilde iş yapıldığını, bu işlemin bir saat kadar sürede olacağını, kameralarda ayrı hafıza kartı olmadığını, görüntülerin geri getirilme ihtimalinin mümkün olmadığı..."

Yapılan tespite göre olay günü saat 16.55'te beyaz renkli bir araç server odası önünde bekledi. Aracın sahibi, kavgaya karışan İbrahim Halil Şimşek'ti. Araç saat 17.07'de Şerif Durmaz'ın evinin önünde durdu. Araçtan inen Şimşek, bagajdan malzemeleri alıp binaya taşıdı. Şimşek'ten sonra oda önüne iki araç daha park etti. İki araç, korucu Müslüm Yıldız ile Mahmut Yıldız'a aitti. Sanıklar suçlamaları reddetti. AK Partili Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, hastaneye adım attığında olayların yatışmış olduğunu söyledi. Hastaneye vardığı andan itibaren Suruç Emniyet Müdürü ile Şanlıurfa Valisi ile yan yana olduğunu söyledi.