Şenyaşarlar davası: Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısı sonucu üçü Şenyaşar ailesinden olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasında karar açıklandı. Fadıl Şenyaşar'a adam öldürme fiilinden 14 yıl, 5 kişiyi yaralamaktan 4'er yıl olmak üzere 37 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Enver Yıldız'a da Cemal Şenyaşar'ı öldürmekten 18 yıl hapis cezası verildi. Gerekçeli karar ise daha açıklanmadı.

BBC Türkçe'ye konuşan Şenyaşar ailesinin avukatı Hidayet Enmek, gerekçeli karardan sonra İstinaf Mahkemesine itiraz edeceklerini söyledi.

Avukat Hidayet Enmek, hastane soruşturması ile ilgili birçok defa dilekçe verdiklerini ama tüm başvurularının sonuçsuz kaldığını söyledi:

‘'Hala gizlilik kararı var bu kadar uzun süre bir dostada gizlilik kararı olmasının hiçbir anlamı yok. İki yıl dokuz ayda soruşturmadaki tüm delilleri toplayamadıysanız, bundan sonra toplama şansınız da yok. Dolayısıyla gizlilik kararı da anlamsız. Bu soruşturmanın iddianameye dönüşmemiş olması da bizim için kaygı verici. Biz dosyayı sümenaltı yapmak gibi bir amacın olduğunu düşünmeye başladık''

Dosyanın neden iki soruşturmaya ayrıldığı konusunda ise avukat Enmek şunları aktardı:

''Hastanedeki katliamın faillerini şu aşamada yargı önüne getirmeyeceklerini, ya da bunları yargılamayacaklarını, sümen altı yapacaklarını düşünüyoruz. Ceza yargılamasının mantığına da aykırı bir şekilde dosya ikiye ayrıldı. Defalarca itiraz ettik ama maalesef kabul görmedi. Her iki dosyanın aynı anda bir bütün olarak ele alınması gerektiği konusunda ısrarcıyız ancak o zaman adil ve doğru bir karar çıkar.''

Ne olmuştu?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve Şenyaşar ailesi arasında yaşanan silahlı kavgada Cemal Şenyaşar ve Mehmetşah Yıldız hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan Adil Şenyaşar hastaneye kaldırıldıktan sonra, babası Hacı Esved Şenyşar ile birlikte, Yıldız ailesinin akrabaları tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldüler.

Dört kişinin ölümüyle ilgili başlayan soruşturma dosyası, Şenyaşar ailesinin dükkanına yaşanan olaylar ile hastanede yaşanan saldırı olarak 2018 yılında dosya savcısı tarafından ikiye ayrıldı.

Adil ve Esved Şenyaşar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı konuldu ve yaklaşık üç yıldır devam eden soruşturma iddianameye dönüşmedi daha.

Emine Şenyaşar, oğlu Ferit ile hastane saldırısı soruşturmasının da tamamlanıp davaya dönüşmesi için Şanıurfa Adliyesi önünde başladığı oturma eylemi ise üçüncü haftasında devam ediyor.