Şentürk Dünya rekoru kırdı

T24-Görme engelli şarkıcı Metin Şentürk, dünya hız rekorunu kırdı. Görme engelli İngiliz Mike Newman’a ait 284 kilometre hızı geçen Şentürk, gözyaşlarına hakim olamadı. Kesin uydu sonuçlarının saat 14.00'de geleceğini belirten Şentürk, gazetecilerin sorularına da esprili yanıtlar verdi. Bir gazetecinin 'Rekoru kırdınız mı?' sorusuna Şentürk'ün yanıtı 'Kör müsün' oldu....

Metin Şentürk, Türkiye'nin en ünlü pisti olan Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda bugün yapılan rekor sürüşü öncesi işadamı Fikret İnan'a ait iki Ferrari F430 model otomobille günde 9 saat çalıştı