AKP'li Şentop: Anayasa Uzlaşma Komisyonu bitti

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun AKP'li üyesi Mustafa Şentop TBMM’de yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanı’nın komisyon başkanlığından ayrılmasının ardından yeni anayasa uzlaşma komisyonunun hukuki varlığı sona ermiştir" dedi.

Hürriyet gazetesinin habere göre, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, "Meclis Başkanı’nın komisyon başkanlığından ayrılmasının ardından yeni anayasa uzlaşma komisyonunun hukuki varlığı sona ermiştir. Bugün veya bundan sonra toplantı yapılabilmesi artık mümkün değil. Komisyon iyi çalışmalar yapmıştır ancak hedefine ulaşamamış amacını gerçekleştirememiştir" dedi.

Şentop, "Komisyon bir amaç değil araçtır. Eğer bu araç bizi amaca ulaştırmıyorsa o halde yeni araçlar aramamız gerekiyor. Burada samimiyetini ispat etmiş tek parti AKP'dir" dedi.