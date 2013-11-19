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Politika

AKP'li Şentop: Anayasa Uzlaşma Komisyonu bitti

Uzlaşma Komisyonu'nun AKP'li üyesi Şentop, 'Komisyon bir amaç değil araçtır. Burada samimiyetini ispat etmiş tek parti AKP'dir' dedi

19 Kasım 2013 19:39

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun AKP'li üyesi Mustafa Şentop TBMM’de yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanı’nın komisyon başkanlığından ayrılmasının ardından yeni anayasa uzlaşma komisyonunun hukuki varlığı sona ermiştir" dedi.

Hürriyet gazetesinin habere göre, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, "Meclis Başkanı’nın komisyon başkanlığından ayrılmasının ardından yeni anayasa uzlaşma komisyonunun hukuki varlığı  sona ermiştir. Bugün veya bundan sonra toplantı yapılabilmesi artık mümkün değil. Komisyon iyi çalışmalar yapmıştır ancak hedefine ulaşamamış amacını gerçekleştirememiştir" dedi. 
 
Şentop, "Komisyon bir amaç değil araçtır. Eğer bu araç bizi amaca ulaştırmıyorsa o halde yeni araçlar aramamız gerekiyor. Burada samimiyetini ispat etmiş tek parti AKP'dir" dedi.

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