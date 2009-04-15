Senoz Vadisi'ndeki HES projesine yargı engeli

Rize İdare Mahkemesi, Çayeli ilçesinin Senoz Vadisi'nde yapılacak HES projelerinin iptaline karar verdi.



Çayeli Senoz Yöresi Derneği Sözcüsü avukat Münir Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki Senoz Vadisi'nde yapımı süren Uzundere I Regülatörü ve HES projesinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nca verilen "ÇED gerekli değildir" kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne daha önce dava açtıklarını belirtti.



Açtıkları dava kapsamında bir süre önce Rize İdare Mahkemesi'nin "ÇED gerekli değildir" raporu için yürütmenin durdurulması kararı verdiğini anımsatan Yazıcı, şunları kaydetti:



"Mahkeme, daha sonraki incelemesi sonucunda oy birliği ile projenin iptaline karar vermiştir. Böylece HES'lerin iptali için başlatmış olduğumuz hukuk mücadelesinin ilk adımını kazanmış olduk. Bilirkişi raporunda, Senoz Vadisi'ni oluşturan Uzundere ve İncesu derelerinin oluşturduğu Çayeli Deresi üzerinde birden fazla hidroelektrik santrali kurulmasının planlandığını, bu santrallerin ayrı ayrı değerlendirilmesinin ve çevreye olumsuz etkilerinin az olduğunu söylemenin yanlış bir yaklaşım olacağı belirtildi.



Raporda her iki dereden bırakılacağı belirtilen 150 litre/saniye suyun eko sistemin devamına yetmeyeceği ve Çevre ve Orman Bakanlığı'nın orman konusunda yatırımcıların verdiği taahhütleri yeterince denetlemediği kaydedildi. Kesileceği bildirilen miktardan daha fazla ağaç kesildiği, bölgede ciddi heyelan riski bulunmasına rağmen projede bu durumun göz ardı edildiği anlaşıldı. Sonuçta mahkeme, söz konusu projeye ait 'ÇED gerekli değildir' kararının yanlış olduğu gerekçesiyle projenin iptaline karar verdi."



Yazıcı, mahkemenin söz konusu karar ile idarenin çok ciddi çevresel zarara neden olan bu tip projeler için verdiği "ÇED gerekli değildir" kararlarının keyfi kararlar olduğunu ortaya çıkardığını ileri sürerek, şöyle devam etti:



"Rize'de 7 vadide 62 HES planlanmış, bunların bir kısmının inşasına da başlanmıştır. Mahkemenin verdiği kararla projelerin tek tek değil havza bazında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı, yerel mahkemenin bu kararına uyarak projeleri yeniden değerlendirmek zorunda olacaktır. Hatta Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm HES projelerinin gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır."

