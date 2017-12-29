Senoz Vadisi'nde muhtarlardan HES tepkisi

Aytekin KALENDER - Selçuk BAŞAR/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisi’nde daha önce Hidroelektrik Santrallerine (HES) karşı açtıkları 14 ayrı davayı kazanan yöre halkının çevre mücadelesi sürüyor. Yörede yeni HES projelerinin planlandığını haber alan çevre sakinleri ile civardaki köy muhtarları bir araya gelerek yeni projeye tepki gösterdi.

Çayeli ilçesi Senoz Vadisi’nde yeni projelendirilen Kayalar Hidroelektrik Santrali (HES) projesine tepki gösteren yöre halkı civar köylerin de muhtarları ile projenin yapılacağı alanda toplanarak basın açıklaması yaptı. Kaptanpaşa köyünde bulunan kemer köprü üzerinde bir araya gelen muhtarlar tarihi köprüye “Şol Senoz’un dereleri akar Allah deyu deyu. Çıkmış suda rant görenler öter para deyu deyu” yazılı pankart asarak tepkilerini dile getirdi.

‘MAHKEME KARALARI NİYE UYGULANMAZ?’

Muhtar grubu adına açıklamada bulunan Seslidere Köyü Muhtarı Mehmet Ali Şark, mahkeme kararlarının vadide uygulanmasını istedi. Mahkemenin defalarca yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verdiğini hatırlatan Şark şunları söyledi:

“Mahkeme defalarca yürütmeyi durdurma, iptal kararı verdi. Bütün havza planlaması yapılmadan tek tek projeler için etki değerlendirmesi yapılmaz diye Danıştayca onaylanmış mahkeme kararları var. Senoz Vadisi’nde mahkeme karaları niye uygulanmaz? Senoz köylülerinin hakkını hangi merci teslim edecek. Duyuyoruz ki, suda rant görenler yeniden gelecekmiş. Buyursun gelsinler. Senoz’un doğasında, suyu rant gören 3-5 aç gözün maalesef utanmaları, arlanmaları yok. Yüzleri var ama kızarmıyor. Sadece doların yeşiline meftun vicdanları var ki sızlamıyor. Unutulmasın ki, bir doğa cenneti Senoz Vadisi bu ülkenin toprağıdır. Bu gidişe aklı başında olan vicdanlı, inançlı her insan \'dur\' demek zorundadır. Bilinsin ki, gelecek nesiller bu gidişe dahil olanların ruhları için rahmet değil lanet okuyacak. Biz Senozlular bu vebali taşıyamayız. Suda rant görüp ‘para’ diye ötenlere lisanı dille son sözlerimizdir. Bizler yüzlerce yıldır bu vadideyiz. Bu gün de Senoz’dayız buyurun gelin.”

VADİ HALKI TEDİRGİNLİK YAŞIYOR

Rize Tema Vakfı İl Temsilcisi Ahmet Ali Kork ise yapılanlarla vadi halkının tedirgin edildiğine işaret ederek şöyle dedi:

“Bölgede 98’den bu yana yapılan yanlış uygulamalar var. Taş ocakları ile başladı. 10 yıldır da HES projeleri var. Vadi halkını bu yapılanlar tedirgin etti. Gelecek nesillere bu vadileri doğal güzellikleri koruyarak bırakma diye bir sorumluluğumuz var. Yapılanlar keyfe keder yapılıyor. Vadi halkı 15 tane dava açtı ve bu davaların çoğunu da kazanmıştır. Yetkililere sesleniyorum lütfen şu vadiye bir bakın. İnanıyorum ki bunu görenlerin vicdanları rahat etmeyecektir.”



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