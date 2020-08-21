İyi Partili Şenol Sunat: 1,5 milyon öğrencinin cihazı, 1 milyon öğrencinin interneti yok; nasıl uzaktan eğitim alacaklar?

İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Covid-19 pandemisi sebebiyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan öğrencilerin internet erişiminde yaşadıkları sorunları verdiği iki soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u yanıtlaması talebiyle verilen soru önergelerinde Şenol Sunat, uzaktan eğitimden yararlanamayan öğrencilere dikkati çekerek "1,5 milyon öğrencinin cihazı, 1 milyon öğrencinin ise interneti yok" dedi.

Şenol Sunat, soru önergesinde şu açıklamalara yer verdi:

“5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanununun amacı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda 2005 yılından itibaren Evrensel Hizmet Fonunda toplanan katkı paylarının 10 milyar liranın üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.''

''Evrensel Hizmet Fonu öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanılmalı''

Sunat, Covid-19 pandemisi sebebiyle öğrencilerin uzaktan eğitim almak zorunda kaldıklarını fakat yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'de 1 milyon öğrencinin internet erişiminin bulunmadığının tespit edildiğini belirterek, ''Öğrencilerimiz hem eğitim hem de haberleşme hakkından mahrum bırakılmaktadır. Evrensel Hizmet Fonu asıl amacına da uygun olarak öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanılmalı ve yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan tüm öğrencilerimizin internete erişimi ivedi olarak sağlanmalıdır.” dedi.

Şenol Sunat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelttiği soru önergesinde şu soruları sordu:

Evrensel Hizmet Fonuna yıllar itibariyle aktarılan katkı payları ve fonda biriken toplam miktar ne kadardır?

Okullardaki internet altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla hangi projeler hayata geçirilmiştir, bu kapsamda fondan ne kadar harcama yapılmıştır?

1 milyon mağdur öğrencimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz?

''1,5 milyon öğrencinin cihazı, 1 milyon öğrencinin ise internet erişimi yok''

Şenol Sunat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma sonucunda 1,5 milyon öğrencinin internet erişimi olan cihazı, 1 milyon öğrencinin ise internet erişiminin bulunmadığının kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, Covid-19 pandemisi dolayısıyla yeni eğitim-öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlanmasına karar verildiğini hatırlattı.

Sunat, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a şu soruları yöneltti:

İnternet erişimli cihazı olmayan 1,5 milyon öğrenci ile internet erişimi bulunmayan 1 milyon öğrenci nasıl uzaktan eğitim alacaktır?

Dünya Bankası tarafından onaylanan Türkiye’de Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi için 160 milyon dolarlık kredi desteği öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla kullanılacak mıdır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Evrensel Hizmet Fonunda 10 milyar liranın üzerinde katkı payı biriktiği tahmin edilmektedir. Evrensel Hizmet gelirlerinden geçmiş önemlerde FATİH Projesi, Akıllı Sınıf Deniz Haberleşme Hizmeti, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara internet hizmeti götürülmesi, Kızılay’ın uydu haberleşme hizmetleri gibi birçok faaliyete fon aktarıldığı bilinmektedir. Öğrencilerimizin acil olarak çözülmesi gereken internet ve cihaz mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Evrensel Hizmet Fonundan yararlanılması için bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

COVİD19 tehlikesi aylardır hayatımızı etkilerken ve yeni eğitim-öğretim döneminde uzaktan eğitim modelinin uygulanacağı ortadayken neden gerekli tedbirler zamanında alınmamıştır?