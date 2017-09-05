Şenol Güneş'ten yeni transferlere 'yıldız' ayarı!

Yeni transferleri oynatmaması eleştiri konusu olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, bu kararının arkasında oyuncuların, "Biz büyük oyuncuyuz, burada hemen oynarız" düşüncesinin olduğu öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla bir yemek yiyen Şenol Güneş, takımda yeni transferlerin durumuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Yeni oyuncuların performans olarak herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını paylaşan Güneş, özellikle Alvaro Negredo'nun kısa süre içinde form tutacağını söyledi.

Takımın geçen sezonki görüntüsünden uzakta olması ve yeni transferler Negredo ile Lens’in istenen seviyede olmaması konusu masaya yatırılırken, Güneş’in umutlu konuşması Fikret Orman’ı rahatlattı. Başkan Orman’ın “Hocam Negredo ve Lens, Kayserispor ile oynanan maçta hazır bir görüntü vermedi. Bir sıkıntı var mı?” sorusu üzerine Güneş’in, İspanyol golcünün zamanla çok daha iyi olacağını ve panik yapılmamasını belirtip, “Lens, Negredo ve Medel ilk geldiklerinde ister istemez ‘Biz büyük oyuncuyuz, burada hemen oynarız’ havasındaydı. Ama daha sonra durumun böyle olmadığını gördüler. İyi olanın oynayacağını anlayınca daha çok çalışmaya başladılar.” dediği öğrenildi.



"Negredo vurucu güce erişemedi"

Güneş'in İspanyol golcünün iyiye gittiğinin altını çizerek "Özellikle Negredo son hafta iyice toparladı. Ama henüz o vurucu gücüne erişemedi. Zamanla buna da kavuşacak. Lens de fizik olarak geride. Hepsinden iyi şeyler bekliyorum” dediği kaydedildi. Güneş, Medel için ise, “Oynatmak istediğim bölge orta saha. Sağ bekte hiç oynamamış ama sıkışırsak burada da görev alır, sorun olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluk için biz öndeyiz"

Yemekte neşesi oldukça yerinde olan Şenol Güneş’in, “Şu anda takım hazır değilmiş gibi görünüyor ancak hiç merak etmeyin iki hafta içinde toparlayacağız. Yine şampiyonluk için biz öndeyiz. Zaten ilerleyen haftalarda bu ortaya çıkacak” diye konuştuğu öğrenildi.