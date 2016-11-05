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Spor

Şenol Güneş'ten Trabzonspor uyarısı

Beşiktaş teknik direktörü futbolcularına, Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maça dikkat çekti

05 Kasım 2016 12:50

Vodafone Arena'da Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavililerin ligdeki durumuna aldanmamaları gerektiğini söyledi.

Bordo-mavili ekibin favori gösterilmediği bir maçta, sarı-kırmızılı takımı yendiklerini hatırlatan deneyimli hocanın “Trabzonspor maçı sanılanın aksine zor geçecektir. Rakibimiz için bugünkü karşılaşma, bir çıkış maçı” ifadelerinin kullandığı bildirildi.

Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta da kendi hatalarından Trabzonspor ile berabere kaldıklarını hatırlanan Güneş’in, “Rakibimizin ligdeki durumu sizleri yanıltmasın. Basit hatalar yapmamalıyız. Özellikle bireysel yanlışlara dikkat çekmek istiyorum. Trabzonspor, Galatasaray’ı kendi evinde yenmiş bir takım. O nedenle işimize ciddiyetle sarılacağız” diye konuştuğu ortaya çıktı.

 

"Milli araya üç puanla girmeliyiz"

 

Gençlerbirliği maçında yaptıkları basit hataları bir kez daha hatırlatan siyah-beyazlı teknik adam, “Hem yediğimiz gollerde hem de değerlendiremediğimiz pozisyonlarda çok basit hatalar göze çarpıyor. Bunlara dikkat etmeliyiz. Her zaman söylediğim gibi sabırlı ve kontrollü futbol oynamalıyız. Bol pas yaparak pozisyonlar yaratmalısınız. Bu maçtan sonra milli ara var. Bu döneme üç puanla ve moralli girmeliyiz” dediği vurgulandı.

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