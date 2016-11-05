Kartal'ın zirve takibi devam ediyor; Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 1

Spor toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladı. VodafoneArena'da oynanan maçın hakemi Mete Kalkavan. Beşiktaş maçın 7. dakikasında Rhodolfo ile 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar, 17. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Trabzonspor, 41. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Maç, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Cenk Tosun, Aboubakar

Trabzonspor: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa, Okay, Onazi, Mehmet, Bero, Yusuf, N'Doye

İstatistikler

İki takım, Süper Lig'de 86 kez karşılaştı. Beşiktaş 33, Trabzonspor ise 32 kez galip geldi. İstanbul'da oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş'ın 20-12'lik üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, Kasım ayında oynadığı maçlarda Trabzonspor'a sadece iki kez yenildi. Siyah beyazlılar, 1986'dan bu yana Kasım aylarında Trabzon'a yenilmiyor. Beşiktaş, 2003-04 sezonundan bu yana ilk defa ligin ilk dokuz haftasını namağlup geçirdi. Beşiktaş, Vodafone Arena'da hiç lig maçı kaybetmedi ve bu maçların her birinde en az iki gol attı. Trabzonspor, son deplasman maçında Galatasaray'ı yenerek dış sahadaki altı maçlık mağlubiyet ve beş maçlık gol atamama serilerini sonlandırdı.

Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor karşılaşmasında Vodafone Arena'daki yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak. Geçen sezon ligde Bursaspor ile yapılan maçta hizmete giren bu statta, şu ana dek 9 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon Vodafone Arena'da yaptığı 4 maçın ise 3'ünü kazandı, birinde berabere kaldı.

4 oyuncu sakat

Beşiktaş'ta 4 oyuncu sakatlıkları nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Ligin 8. haftasında Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalacak Caner Erkin'in yanı sıra 9. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Anderson Talisca ve Necip Uysal, maçta görev alamayacak. Gençlerbirliği maçının ardından yapılan ilk idmanda omzundan sakatlanan Aras Özbiliz de Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Cezalı Tosic de sakat

Gençlerbirliği maçında bu sezon gördüğü 4. sarı kartla cezalı duruma düşen Dusko Tosic'in de sakatlığı bulunuyor. Bu sezon başarılı futboluyla göz dolduran Tosic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanmıştı.