Şenol Güneş'ten Talisca'nın gideceği takımla ilgili açıklama

Anlaştığı takım Manchester United mı?

ALİ DANAŞ / İSTANBUL - DHA

2 sezonun ardından Demir Grup Sivasspor maçıyla Beşiktaş kariyerini noktalayan Anderson Talisca\'nın hangi takıma gideceği netleşmeye başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Talisca\'nın Premier Lig\'e giderek Cenk Tosun\'a rakip olacağını açıkladı.

Şenol Güneş, Talisca\'nın takımdan ayrılması ile ilgili olarak, \"Oyuncuların gidiş ve gelişlerine ben karar vermiyorum. Talisca zaten devre arasında gitmişti, imzayı atmıştı. Gitmesine üzüldüm. Biraz daha kalsaydı hem bizim için hem kendisi için iyi olurdu. Ama iyi bir kulübe gittiği için de mutluyum\" ifadelerini kullandı.

Güneş, toplantının devamında DHA muhabirinin \'Biz Talisca, Roma\'ya transfer olacak diye biliyoruz. Takım ismi söyleyebilir misiniz\' şeklindeki sorusuna \'Takım ismi söyleyemem ama Cenk\'e rakip olabilir\' diye cevap verdi. Güneş ayrıca bu takımın Wolverhampton da olmadığını ve Premier Lig\'in üst sıralarındaki bir takım olduğunu sözlerine ekledi.

ANLAŞTIĞI TAKIM MANCHESTER UNITED MI?

Talisca\'nın devre arasında anlaştığı takımın Manchester United olduğu tahmin ediliyor.

Bilindiği gibi geçen sezonun başında Manchester United\'a gideceği söylentileri çıkan Brezilyalı yıldız sezon çalışmalarına 2 hafta geç katılmıştı. Talisca için devre arasında da yine Manchester United\'a satıldığı iddiaları gündeme gelse de transfer gerçekleşmemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenol Güneş\'in açıklaması