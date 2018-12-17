Şenol Güneş'ten 'Milli Takım' iddialarına yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'le görüştüğü iddialarını doğruladı.

Siyah Beyazlıların hocası Şenol Güneş, "Milli takım ile ilgili mi görüşmeye gittiniz" sorusu üzerine TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le görüştüğünü teyit edip bunu şöyle gerekçelendirdi:

"Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Yıldırım Demirören'in yanına gitsem ne olur, gitmesem ne olur… Dedikodu yapmayı çok seviyoruz. İbrahim Seten ile ilgili gittim. Yazılan şeylerle ilgili. Gidip konuşmak istedim. Gittim konuştum."

“Göndermezlerse gitmem”

"Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm, karşınıza geldim, oraya mı transfer oluyorum yani? Benim mukavelem devam ediyor. Göndermezlerse, gitmem.

Ben gittim görüştüm zaten daha önce. Olmayacağını da söyledim. Bugün olur, yarın olur. Bunları bilemiyoruz."

“Taraftarı mutlu etmek istiyorum”

"Ama ben Beşiktaş'ta çalışıyorum ve katkı yapmaya çalışıyorum. Kaldığım her gün için bunu yapacağım. Taraftarları mutlu etmek istiyorum. Durumumuzdan memnun değiliz. Herkes kendi oyununu iyi oynayacak ve vicdanen rahat olacağız."