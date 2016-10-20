Şenol Güneş'ten Aboubakar yorumu: Gol atması sevindirici ama...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-2'lik Napoli galibiyetinin ardından maç değerlendirdi. Maç öncesi gol atamaması nedeniyle eleştirilen ancak sahada 3 puanın mimarlarından olan Aboubakar için "Gol atması Aboubakar adına sevindirici ama daha iyi olması gerekiyor. Aboubakar'ın hala eksikleri olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz golde, Aboubakar'ın Koulibaly'yi dikine oynatmaması gerekiyordu. O tip eksikleri var” dedi.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu öne çıkan açıklamaları...

"Grubun en iyi takımıyla oynadık. Önde de kısa ve teknik oyuncularla oynadılar. Hatta etkili atakları oldu. 3 neticeli olan maçta, önce kendi gücümüzü görmek durumundaydık. İlk yarıda taktik olarak doğru ama aktif olarak devreye geç girdik. İkinci yarı daha iyi yaptık. İkinci penaltının gelmesi bizi etkiledi ama oyun disiplininden kopmadan, attığımız golle buradan 3 puanla ayrıldık. Yenilseydik çok üzülürdük. Heyecanlı, güzel maç oldu. İyi bir takımla oynadık. Bu maçta yenmiş olmamız durumumuzun rahat olduğunu göstermez. Kendi sahamızda Napoli ve Benfica maçları zor olacak."

"Önümüzde iki zorlu maç var..."

"Bizim için önemli bir avantaj ama Kiev maçında kaybettiğimiz 2 puanı telafi ettik. Şimdi Napoli maçına bakacağız. Benfica ve Napoli deplasmana uygun takımlar. Bu yüzden sahamızda iki zor maç oynayacağız. Bu iki maç çok önemli."

"Orta alanda rakibi iyi karşılamayı düşündük. Orta sahadaki oyuncularımızın iyi oynaması bize galibiyeti getirdi. Kazanmamız çok sevindirici. Necip de çok iyi oynadı. Atiba iyi savaştı. Geride düşseydik Cenk ve Talisca'yı daha erken alacaktık. Aboubakar çok iyi oynadı. Morali de iyi oldu."

"Penaltılar için bir şey söyleyemem, çok karamboldu. Ama bizim penaltılarımız da verilmedi. Hakem takdir haklarını onlardan yana kullandı."

Güneş'ten Aboubakar yorumu

"Gol atması Aboubakar adına sevindirici ama daha iyi olması gerekiyor. Aboubakar'ın hala eksikleri olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz golde, Aboubakar'ın Koulibaly'yi dikine oynatmaması gerekiyordu. O tip eksikleri var. Ama iyi savaştı. Özellikle kenara alınca savunmayı toparladı."