Şenol Güneş'in menajeri konuştu; Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Süper Lig'deki şampiyonluk şansı zora giren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda görevi bırakarak Trabzonspor'un başına geçeceği iddiaları dozajını artırmaya başladı.

"Şenol Güneş, sezon sonunda Beşiktaş'a mı veda edecek" haberleri gazetelerin manşetlerini süslemeye devam ederken, Şenol Güneş'in menajeri Deniz Türker, "ayrılık" iddiaları hakkında Sporx'e konuştu ve dedikodulara son noktayı koydu.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmayacağını ve Güneş'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesinin olduğunun altını çizen Türker, "Son günlerde basınımızda çıkan teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılıyor haberleri gerçeği yansıtmıyor. Şenol Güneş'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi var ve Güneş ile ne bu kontratın sonlandırılması ne de başka bir takıma teknik direktör olmasıyla ilgili bir görüşme olmamıştır" dedi.

Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in Trabzonspor'la anlaştığını açıklamıştı

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, ortaya çok konuşulacak bir iddia ortaya atarak şu ifadeleri kullanmıştı:



"Şimdi bir haber geldi. Sağlama yakın bir yerden gelen haber, 'Anlaşma tamam. Şenol Güneş, Trabzonspor'da diyebilirim' dedi. Kolay kolay böyle bir açıklamam yapmam. Söylemek mecburiyetindeyim, güvendiğim birisi."