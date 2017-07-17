Şenol Güneş'in forvet isyanı!

Gelecek sezon için forvet transferini henüz sonuçlandıramayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, başkan Fikret Orman'dan transfer çalışmalarının hızlandırılmasını istediği iddia edildi. 65 yaşındaki teknik adamın, siyah-beyazlıların 23 Temmuz'da başlayacak İspanya kampına kadar transferin sonlandırılmasını istediği ileri sürüldü.

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Habertürk'ün haberine göre; geçen sezon Porto'dan kiralık olarak gelen ve performansıyla hem siyah-beyazlı taraftarların hem de Güneş'in beğenisini kazanan Vincent Aboubakar'ın bu sezon kadroya katılmasına dair henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Siyah-beyazlıların, Meksika'nın Tigres ekibinde forma giyen Fransız forvet Andre-Pierre Gignac için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif de reddedildi. Teknik direktör Şenol Güneş 'in de, yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a giderek "İspanya kampına kadar forvet transferini sonlandıralım. Geçen sezon da aynı sıkıntıları yaşadık. Bu sefer böyle olmasın" dediği ileri sürüldü.

"İspanya'ya yetişir mi bilemiyorum"

Başkan Fikret Orman’ın da deneyimli çalıştırıcıya cevaben çalışmaları sürdürdüklerini belirtip “Transfer komitesindeki arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Biz de en kısa sürede bu işi bitirmek istiyoruz. Ancak 23 Temmuz’da başlayacak İspanya kampına kadar golcü transferi yetişir mi bilemiyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak” ifadesini kullandığı bildirildi.