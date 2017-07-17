T24 LogoT24 Logo
Spor

Şenol Güneş'in forvet isyanı!

Siyah-beyazlılar, forvet transferinde henüz somut bir gelişme kaydedemedi

17 Temmuz 2017 13:52

Gelecek sezon için forvet transferini henüz sonuçlandıramayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, başkan Fikret Orman'dan transfer çalışmalarının hızlandırılmasını istediği iddia edildi. 65 yaşındaki teknik adamın, siyah-beyazlıların 23 Temmuz'da başlayacak İspanya kampına kadar transferin sonlandırılmasını istediği ileri sürüldü.

Atiba'nın oğlu Noah'ın eğlendiren görüntüleri

Habertürk'ün haberine göre; geçen sezon Porto'dan kiralık olarak gelen ve performansıyla hem siyah-beyazlı taraftarların hem de Güneş'in beğenisini kazanan Vincent Aboubakar'ın bu sezon kadroya katılmasına dair henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Siyah-beyazlıların, Meksika'nın Tigres ekibinde forma giyen Fransız forvet Andre-Pierre Gignac için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif de reddedildi. Teknik direktör Şenol Güneş 'in de, yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a giderek "İspanya kampına kadar forvet transferini sonlandıralım. Geçen sezon da aynı sıkıntıları yaşadık. Bu sefer böyle olmasın" dediği ileri sürüldü.

"İspanya'ya yetişir mi bilemiyorum"

Başkan Fikret Orman’ın da deneyimli çalıştırıcıya cevaben çalışmaları sürdürdüklerini belirtip “Transfer komitesindeki arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Biz de en kısa sürede bu işi bitirmek istiyoruz. Ancak 23 Temmuz’da başlayacak İspanya kampına kadar golcü transferi yetişir mi bilemiyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak” ifadesini kullandığı bildirildi.

ETİKETLER

Şenol GüneşFikret OrmanBeşiktaştransferforvetsantrforaboubakargignac

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24