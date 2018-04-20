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Şenol Güneş'i yaralayan taraftar gözaltına alındı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-BUGUN Kadıköy'de Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında çıkan olaylarda Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan bir taraftar gözaltına alındı

20 Nisan 2018 03:22

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-BUGUN Kadıköy\'de Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında çıkan olaylarda Şenol Güneş\'in yaralanmasına neden olan bir taraftar gözaltına alındı. 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş\'in yaralanmasına ve maçın tatil edilmesine neden olan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TRİBÜNDÜN ATTIĞI CİSİMLE ŞENOL GÜNEŞ\'İ YARALAYAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar\'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
19.04.2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadyumunda gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş\'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı isimle Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

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