Şenol Güneş'e büyük teklif: 10+10 yıl

Merinos Stadı'nda düzenlenen bir etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Recep Bölükbaşı, bu hafta 4 gün içinde ligde Mersin İdmanyurdu, kupada ise Gençlerbirliği takımlarıyla üst üste sahalarında karşılaşacaklarını söyledi.

Hem ligde hem de kupada hedeflerini devam ettirmek için iki karşılaşmayı da kazanmak istediklerini anlatan Bölükbaşı, "Hedefimiz hem ligde hem de kupada yolumuza devam etmek. Bunu sezon başından beri söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz, hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

Şenol Güneş ile yola devam isteği

AA'nın haberine göre, bir gazetecinin "Hafta içinde yaptığınız açıklamalarda teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesini 10 yıl uzatmak istediğinizi söylemiştiniz. Bu konuda deneyimli teknik adamla görüştünüz mü?" sorusuna Bölükbaşı, şu yanıtı verdi:

"Biz 9 ay önce yönetim kuruluna göreve gelince daha hiçbir hoca ile görüşmeden Şenol Güneş ile görüştük. Sezon başında teknik direktörümüz Şenol Güneş ile görüşürken anlaşmamız için espri olarak '1+10' yıllık demiştim. Şimdi '10+10 yıllık' diyorum. Neden? Çünkü geçen dönem Bursaspor takım olarak, camia olarak bölünmüştü. Pek istikrar yoktu. Güneş'i Bursa camiası da taraftarlar da sevdi. Başarısı, efendiliği, kişiliği tartışılmayacak bir hocamız. Türkiye ve dünyada söz sahibi bir insan. Ekibi de iyi. Güzel bir ekip şeklinde gidiyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Şu an erken, ama o istediği sürece 10 değil daha fazla da kalabilir. Önemli olan onun istemesi."