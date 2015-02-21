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Spor

Bursaspor taraftarları, Özgecan'ı ve şiddet gören kadınları unutmadı

'Cezalı tribündeki' koltuklara Özgecan ve öldürülen kadınların fotoğrafları konuldu

21 Şubat 2015 20:48

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Bursaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında, yeşil-beyazlı taraflarlar 'Cezalı tribündeki' koltuklara Özgecan ve öldürülen kadınların fotoğrafları koydu.

Bursaspor'un bugün oynadığı Çaykur Rizespor maçı öncesi, ceza nedeniyle taraftarın alınmadığı Teksas Tribünü, Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine dönmek üzere bindiği minibüste tecavüze uğrayarak öldürülen ve cesedi yakılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan erkek şiddeti sonucu öldürülen kadınların fotoğrafları ile Türk bayrağı yerleştirilirken, 'Utanıyoruz' diye yazıldı.

DHA'nın haberine göre;Teksas Tribünü'ne yönelik verilen ceza nedeniyle taraftar alınmadı. Taraftarların önce büyük bir Türk bayrağı altına Özgecan ve altında 'Utanıyoruz' ve 'Bizler bu şehirde var oldukça güneş güzel günler için doğacak' yazılı pankartları dikkat çekti.

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