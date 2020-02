Şenol Güneş: Yabancı konusunda suçlanacak kişi ben değilim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisine yönelen eleştirilere karşılık verdi. Güneş, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Yabancı sayısı konusunda suçlanacak kişi ben değilim" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenledi. İşte Güneş'in açıklamalarından başlıklar şöyle:



"Sorusu ve sorunu olan arkadaşlardan kimseyi görmüyorum salonda. Yine aynı arkadaşlar burada. Demek ki değişmeyecek. Kimseye yalan söylemem ancak söylediklerim çarpıtılarak başka yerlere getiriliyor."



"Başkanla aramızda hiçbir sorun yok. Başkan buranın sahibidir. Aramızda bir gerilme yok."



"Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Türk takımlarına Avrupa maçlarında başarılar diliyorum."



"Futbolu çok bilen gazeteler, UEFA'ya gelmedi. Mourinho'yu, Simeone'yi görürdünüz, konuşurdunuz! Hani beni adam yerine koymuyorsunuz da keşke gelseydiniz..."



"Dünya Kupası'nda 3. olduğumuzda, yılın antrenörü ödülünü bana vermediklerinde bana verilen değeri anlamıştım."



"Dünya globalleşti artık antrenörlerinin felsefesi var."



"Yabancı kontenjanı konusunda hiç tartışmaya girmedim. Sadece yabancı sayısının fazla olduğunu söyledim. Türk futbolunun asıl sorunu yabancı kontenjanı değil bir futbol felsefesi olmaması. Yabancı sayısı konusunda suçlanacak kişi ben değilim. Yabancı üzerinden bana vurmak istiyorsanız bu doğru değil"



"Dün Oğuzhan nerede oynadı? Ortada oynadı, arkasında Okay ile Mehmet vardı. Sonra Mehmet çıktı. İyi futbolcu her yerde oynar."



"Burak'ı sağa aldım rahatsızdı, sola aldım rahatsızdı ama şimdi her yerde oynuyor. Bu arada belirteyim Burak'la ilgimiz yok."



"4 maçta 7 puan aldık bu başarısızlıktır. Sorumluluk da benim."



"Eski köye yeni adet getirmek zorundayız çünkü futbol büyüdü, bir iş kolu oldu. Ben bundan heyecan duyuyorum. Kulüp yapılarını yeniden gözden geçirmek gerek. Bana kulüp başkanlığı teklifi de geldi ancak bu benim anladığım bir iş değil. Bu teklifler geldiğinde acaba teknik direktörlüğümü mü beğenmiyorlar dedim."