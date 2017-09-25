Şenol Güneş ve Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi konuştu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yarın Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig ile oynayacağı karşılaşmanın öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve milli golcü Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, derbide küfrettiği iddialarıyla ilgili, "Oyuncumuza, bize ana avrat küfredildi, para atıldı, hiçbir şey yapmadık. Hiç birinde tepkimiz olmadı. Ali Palabıyık'la neler yaşadığımızı biliyorsunuz. BeIN SPORTS sağ olsun, kameraları her yeri çekiyor... Biz de ana avrat küfür yiyoruz... Olumsuz olan bir şeyi kabul etmek doğru değil. Ne bana ne başkasına yakışır... Üzerine yakışan varsa kendi üzerine alınsın" diye konuştu.

Leipzig maçı için henüz taktiksel anlamda bir karar vermediklerini ancak rakibi incelediklerini aktaran Güneş, taktikle ilgili sözlerini, "Maç kazanmak için her yol mübah değil. Biz sadece kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" dedi.

"Jeneriklik olunca ayrı mutlu oluyoruz"

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısı düzenledikleri için lig ve derbi hakkında açıklama yapmak istemediğinin altını çizen Cenk Tosun, son dönemde attığı gollerin estetik açıdan güzel olduğunun belirtilmesi üzerine, "Her gol güzeldir bir forvet için. Tabii jeneriklik olunca ayrı mutlu oluyoruz. Takım galip gelmeyince ben de gole sevinemiyorum. Sadece top fileye girsin ve takım galip gelsin, en önemlisi bu" açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş: Kazanmak için

her yol mübah değil

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2. haftada Leipzig'i konuk edecek olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesi şunları kaydetti:

"Yarınki Monaco-Porto maçı da bizim oynayacağımız maç da önemli. Grupta dev takımlar olduğunu biliyoruz. Leipzig 4. Torbadan gelse de çok güçlü bir takım. Önde baskı yapabilen, fizik gücü ve top tekniği iyi olan oyunculara sahip.

Geçen sene Almanya Ligi’nde çok iyi çıkış yaptıkları için Şampiyonlar Ligi’ne katıldılar. Oynadıkları oyun, diğer takımlardan daha sürpriz yapabilecek bir takım. İlk maçta kendi sahasında zorlandı. Bunun da sebebi, savunma yapan takımlara karşı zorlanıyor. Korakor oynamayı iyi beceriyorlar. Hızlı forvetleri var."

"Her maça futbol adına iyi şeyler

yapıp kazanmak için çıktık"

"Orta sahada iyi oyuncuları var. İki kanatta da hücuma yönelik oynayabilen yetenekli oyuncular var. Akıllı, sabırlı ve dikkatli oynamamız gereken bir maç. Zor bir maç bizi bekliyor, zaten Şampiyonlar Ligi’nde her maç zor.

Biz sezon başından beri hazırlık maçı dahil her maça futbol adına iyi şeyler yapıp kazanmak için çıktık. Lig maçları, Şampiyonlar Ligi maçları aynı şekilde. Müsabakanın sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz. Ama oynayacağımız futbolu gerçek manada futbolun doğrularıyla ilintili yansıtmak için sahaya yansıtıyoruz. Lig de Şampiyonlar Ligi de öyle."

"Futbolun içinde her iş var"

"3 günde bir, haftada bir oynamak da var. Kısa ve uzun süreli oynamama arasında farklar olacaktır mutlaka. Yeni bir şey konuşup gündem yaratmak mantıklı değil. Milli maç sonrası Gençlerbirliği Cuma günü oynayacağız. Bu maç neden Cuma günü oynanmadı diye söylemiyorum ama o maçı da Cuma oynayacağız.

Futbolun içinde her iş var. Yağmur yağdığında şikayetçi olmak yerine yağmur yağdığında söylemek lazım, şemsiyeyle çıkarsınız. Yağmur yağdığını söylediğiniz zaman o adam ‘Beni ördek yerine mi koyuyorsunuz’ derse o kendi alınganlığıdır. Onlarla ilgili konuşacak bir şeyimiz yok."

"Benim ağzımdan beyanat veriliyor!"

Maçta hakeme küfrettiği iddiasıyla ilgili gelen soruya Şenol Güneş, şöyle yanıt verdi:

"Kamuoyunu katarak bir soru sormanızın anlamı yok. Kamuoyuna bilgilendirmeyi siz, ben veriyorum. Ben hiçbirinize beyan vermediğim halde her gün ağzımdan beyanatlar veriliyor. Mahkemeye vermeyeceğim ama böyle bir durum var. Siz bunu yazıyorsanız, kamuoyu oluşuyorsa bunu siz yaratıyorsunuz. Ben hiçbir gazeteye konuşmadım. Bunun dışındaki yazılar bana ait değil; sadece maç öncesi ve sonrası konuşuyorum.

"Açıklamayı yeri geldiği zaman yapacağım"

Konuşmalarımla ve saha içindeki olaylarla ilgili konuşmayı yeri geldiği zaman yapacağım. Beni sevdiğinizi zannetmiyorum zaten böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Benim öyle bir beklentim yok.

Hakem her maça veriliyor. Her maçta hakem hatası yapılıyor, D.Kiev’de de Napoli’de de oldu. Sezon başından beri hakemlerle ilgili konuşmamaya çalıştım bugün de kullanmamaya çalışıyorum.

"Ali Palabıyık'la daha önce neler

yaşadığımızı biliyorsunuz"

60 küsuruncu dakikada mıydı neydi... Hiçbirinde tepkimiz olmadı... Ana avrat küfür edildi, para atıldı hiçbir şey yapmadık. Oyuncular provokasyon yapmamaya çalıştı. Belki Caner niye dizlerinin üzerine çöktü denilebilir. Onun dışında hiçbir şey olmadı.

Ali Palabıyık’la ilgili daha önce neler yaşadığımızı biliyorsunuz. Taraftarla bizim sahamızda neler yaşadığımızı biliyoruz. Artistlik yapıyorsun dedikten sonra bir şeyler söyledim ben de hatırlıyorum. BeIN SPORTS zaten sağolsun iyi çekim yapıyor. Çekmişler bir şeyler. Biz de ana avrat küfür yiyoruz. Bir başkası küfrettiği zaman, saha kapatmalar olduğu zaman keyfe göre karar veriliyor.

"Dönüp kendi kendime söylenirken..."

Saçma sapan konuları konuşup Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyorsunuz, ben onun içinde yokum. Hakeme karşı tepkim vardı ama küfürsel yoktu. Dönüp kendi kendime söylenirken... Olumsuz olan bir şeyi kabul etmek doğru değil. Ne bana ne başkasına yakışır... Üzerine yakışan varsa kendi üzerine alınsın. Kamuoyundan veya sizin merak ettiğiniz başka bir soru var mı?"

"Taktiği yarın sahada görürsünüz"

Şenol Güneş, yarınki maçla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İlk 11’le ilgili kararımı söyleyemem. Yarın yazarsınız. Henüz karar vermedim.

Henüz bir taktik yapmadık. Rakibi konuştuk. Pazar günü de Trabzon’la maçımız var. Fenerbahçe maçından geldiğimizden beri bu maça hazırlanıyoruz. Belki başka arkadaşlar rahatsız oluyor bu çalışmamızdan ama biz çalışacağız. Evden, buradan. Taktiğimizi yarın sahada görürsünüz.

"Futbol her şeye açık;

o yüzden herkes konuşuyor"

Kazanırsak 6 puan yaparız, kaybedersek 3 puanda kalırız, berabere kalırsak 4 puanda oluruz. Kendi oyunumuzu oynayacağız, bir puan beklentimiz yok. Hiçbir şeyin garantisi yok. Grupta ilk 2’ye girmek için kazanmak avantaj olur. Kimin daha güçlü veya güçsüz olduğunu zaman gösterecek. Geçen sene de iyi gitmemize rağmen son maçlarda tek mağlubiyetle kaybettik. Hem Lizbon hem D.Kiev maçı. Futbol böyle bir oyun. Her şeye açık, o yüzden herkes konuşuyor. Skor gibi bir garantimiz yok. "

"Maç kazanmak için

her yol mübah değil"

"Maç kazanmak için her yol mübah değil. Biz sadece kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız.

Medel elinden gelen gayreti gösterdi. Topa çıktığı pozisyonda verilir, verilmez, hakemin takdiri. Daha geride kalıp hiç bu tartışmaya sebep vermeyebilirdi de. Pozisyon olarak ideali orta saha. Stoper ve sağ bekte de oynayabiliyor. Çok sıkıştığınız zaman maçına ve oyuna göre oyuncular farklı yerlerde oynayabilir.

Takımın oynamaya yakın oyuncuları belli olsa bile bireysel ve pozisyon anlamında değişiklikler olacaktır. Oyun içerisindeki duruma göre yapılabilir. İyi niyetli, çalışıyor, gayretli ve daha iyi durumda şu anda..."

Cenk Tosun: 3 puan almak için hazırız!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun ise karşılaşma öncesi şu ifadeleri kullandı:

"Hocamızdan gereken taktikleri aldık. Burada çok fazla dillendirmeye gerek yok. Yarın 3 puan almak için hazırız.

Her gol güzeldir bir forvet için... Tabii böyle jeneriklik olunca ayrı mutlu oluyoruz. Öyle kafamda oluşturduğum bir gol yok. İnşallah yarın da gol atarım. Takım galip gelmeyince ben de gole sevinemiyorum. Sadece top fileye girsin ve takım galip gelsin en önemlisi bu.

"Derbi bizi geriye atmadı;

Leipzig de cumartesi oynayıp yol geldi"

Bizim takım içinde psikolojik ve motivasyon anlamında morallar çok yüksek. Fenerbahçe maçı bizi motivasyon olarak geriye atmadı. Leipzig’de cumartesi oynadı ve yolculuk yaptılar. 3 gün vücudu yenilemek için yeterli bir zaman. Biz hazırız. Takım içinde arkadaşlık çok güzel, yarın galip gelmek istiyoruz.

Derbiyle alakalı çok fazla detaya girmek istemiyorum. Şu an Şampiyonlar Ligi’yle alakalı bir basın toplantısı yapıyoruz, bu yönde sorulara cevap vereyim bence. Yarınki hakemi tanıyoruz. Ama onun tarzına yönelik taktiksel bir çalışmamız olmadı."