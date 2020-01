Şenol Güneş ve Cenk Tosun Leipzig maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Şenol Güneş: \"Leipzig çok iyi bir takım\"

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda yarın Alman temsilcisi Redbul Leipzig ile karşılaşacak olan Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş ve Cenk Tosun basın toplantısı düzenledi.

Leipzig\'in 4\'üncü torbadan gelmesine rağmen diğer takımlardan bir farkı olmadığını belirten Şenol Güneş, \"Leipzig dördüncü torbadan gelmesine rağmen diğer takımlardan hiçbir farkı olmayan, üstün tarafları da bulunan bir takım. Disiplinli, baskı yapan, hareketli ve fizik gücüyle iyi oynayan bir ekip. Geçen sezon Almanya liginde iyi çıkış yaptığı için Şampiyonlar Ligi\'nde yer alıyor. Kontra atak oynamayı iyi beceren bir takım. Hızlı oyuncuları var. Akıllı, sabırlı, dikkatli oynamamız gereken maç. Maçı kazanmak istiyoruz. Yenmemiz halinde puanımızı 6\'ya çıkaracağız. Her şey varsayım. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Şu an için bir hesabımız yok. Maçı kaybetsek de alsak da hiçbir şeyin garantisi yok. Kazanırsak grupta ilk ikiye girmek için avantaj olur. Kimin daha güçlü veya güçsüz olduğunu zaman gösterecek. Geride kalan 2 sezonda gruptaki son maçlarda kaybettik. Tek mağlubiyetlerle kaybettik. Çıkmayı garantileyebilmek için sahamızdaki maçları kazanmalıyız\" dedi.

\"YAĞMUR YAĞDIĞINDA ŞİKAYET YERİNE YAĞMURUN YAĞDIĞINI BİLEREK, ISLANMAMAK İÇİN ŞEMSİYEYLE ÇIKARSINIZ\"

Sezon başından beri futbol adına iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Güneş, \"Sezon başından beri hazırlık maçları dahil, futbol adına iyi şeyler yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Lig ve Şampiyonlar Ligi\'nde aynı şekilde oynayacağız. Futbolun doğruları içinde, üç günde bir oynamak da var. Haftada bir oynamak da var. Derbi maçını cuma günü oynayabilirdik. Milli maçın ardından Gençlerbirliği maçını cuma oynayacağız. Yağmur yağdığında şikayet yerine yağmurun yağdığını bilerek, ıslanmamak için şemsiyeyle çıkarsınız. \'Yağmur yağıyor\' dediğiniz de biri \'bana ördek mi diyorsun\' ifadesini kullanıyorsa onlarla ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. Alınganlık gösterenler var, buna da diyebilecek bir şey yok\" diye konuştu.

\"BENİ SEVMENİZİ DE İSTEMİYORUM, SEVGİYE DE İHTİYACIM YOK\"

Güneş, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, \"Konuşmalarımla ilgili zamanı gelince açıklama yapacağım. Şu an konuşmanın yararı yok. Bunun ne Beşiktaş\'a ne diğer takımlara faydası var. Beni sevmenizi de istemiyorum, sevgiye de ihtiyacım yok\" ifadelerini kullandı.

\"OYUNCULARIMIZIN PROVOKASYONU OLMADI\"

Şampiyonlar Ligi\'nde de, ligde de lehlerine ve aleyhlerine hatalar olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, \"Hakem her maça veriliyor, her maçta hakem hata yapıyor. Daha önce de oldu. Dinamo Kiev ve Napoli maçlarında lehimize, aleyhimize hatalar oldu. Derbi maçta bir sürü pozisyonlar oldu, penaltılar, ana avrat küfredildi. Paralar atıldı. Hiçbir tepkimiz olmadı. Yabancı madde atıldı. Gökhan Gönül\'ü kadroya almadım. Lens\'i geç oyuna aldım. Caner\'in hiçbir provokasyonu yoktu. Sadece dizlerinin üstüne çökerek selamladı. Masumdu, belki \'niye dizlerine çöktü\' diyebilirsiniz. Oyuncularımızın provokasyonu olmadı\" açıklamasında bulundu.

\"GEÇEN SENEKİ MAÇTA DA OLANLARI BİLİYORSUNUZ\"

Geçen sene kupada oynadıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan Güneş, \"Geçen sezon Vodafone Park\'ta Fenerbahçe ile kupada oynadığımız karşılaşmayı da hakem Ali Palabıyık yönetti. Bu maçta da olanları biliyorsunuz. Kendi sahamızdaki maçta neler yaptığını biliyorsunuz\" dedi.

\"BİZ KÜFÜR YEMEYE MÜSAİT BİR MİLLETİZ. ŞAHSIMA KÜFÜRDE SORUN YOK. BAŞKASI YAPINCA KEYFİNE SAHA KAPATIYORLAR\"

Derbide tribüne gönderildiği pozisyonla ilgili açıklama yapan Şenol Güneş, \"Önümde olan pozisyonda faul yoktu. Hakeme \'artistlik yapıyor, niye faul veriyorsun\' dedim. Küfretmeye müsait milletiz. Şahsıma küfür edilince sorun yok, başkasına küfür edildiği zaman sıkıntı oluyor. Hiçbir şekilde savunulmaya ihtiyacım yok. Pozisyonda geri döndüm. Ne söylediğimi bilmiyorum, söylenerek geri döndüm. Tribüne çıkarken ana avrat küfrettiler. Saha kapatmaya geldiği zaman keyiflerine göre oluyor. Ağzımdan küfür çıkıyorsa tasvip etmem. Hakeme tepkim vardı ama küfür yoktu\" açıklamasında bulundu.

CENK TOSUN: \"KARŞILAŞMAYI KAZANIP 6 PUANA YÜKSELMEYİ VE GRUPTA LİDERLİĞİ SÜRDÜRMEYİ İSTİYORUZ\"

Genç, dinamik ve koşan bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Cenk Tosun, \"Yarın büyük ve zor bir karşılaşmaya çıkacağız.. Derbi maçının etkilerini üstümüzden attık. Herkes yüzde yüz hazırlandı. Porto maçından sonra bu karşılaşmayı kazanıp 6 puana yükselmeyi ve grupta liderliği sürdürmeyi istiyoruz. Leipzig son 2 sezonda önemli işler yaptı. Genç, dinamik, çok koşan bir ekip. Taktikleri hocamızdan aldık\" açıklamasında bulundu.

