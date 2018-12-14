Şenol Güneş: Turu rakibe verdik, onlar için de beklenmeyen bir şeydi

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’nun son maçında Beşiktaş, konuğu Malmö’ye 1-0 yenildi ve Avrupa serüvenini erken noktaladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçtan sonra yaptığı açıklamada üzgün olduklarını dile getirdi.

Şenol Güneş, “İki maçı da kazanmamız gereken bir rakibe turu verdik. Sadece duran topta etkinlikleri vardı. İkinci yarıda hücum ettiğimizde, sayısal üstünlüğümüze rağmen geride pozisyon hataları yaptık. 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncular iyi niyetleriyle ellerinden geleni yaptılar. Son bölümde net pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Dolayısıyla turu rakibe verdik, onlar için de beklenmeyen bir şeydi” dedi.

Tecrübeli teknik adam, “Kötü bir sonuç Avrupa’dan elenmek. Mağlup olduğumuz takımların hepsini yenebilecek durumdaydık. Sakin kalıp kazanamadık. Biten maçı konuşmak yerine yarından itibaren lige döneceğiz. Artık tek kulvarda yarışacağız, en iyisini yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.