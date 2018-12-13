Malmö kabusu sürüyor; Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi!

Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş evinde Malmö'ye 1-0 mağlup oldu ve grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa defterini kapattı.

Karşılaşmaya etkili başlayan siyah-beyazlılar mücadelenin 8. dakikasında önce Necip ile pozisyonun devamında ise Vagner Love direğe takıldı. İlk yarıda Malmö'den üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş aradığı golü ilk yarıda bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

Malmö, ikinci yarının 51. dakikasında Marcus Antonsson ile mücadelede 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, 65. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaş golden sonra Malmö kalesinde gole yaklaşsada sonucu değiştirecek golü bulamadı ve maç 1-0 Malmö'nün üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş grubunda 3. sırada yer aldı ve Avrupa defterine grup aşamalarında veda etmiş oldu.

Aralık 2017'de Şampiyonlar Ligi grubunu namağlup ve lider bitiren ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Beşiktaş, Aralık 2018'de Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte tarihinde Malmö'ye karşı oynadığı 6. maçtan 4. mağlubiyetini aldı.